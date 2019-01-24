"Россия стала более дерзкой": в НАТО рассказали, почему войска США возвращаются в Европу

НАТО должно одновременно отвечать на многие вызовы, среди них – дерзкая агрессия России. Войска США не покидают европейский континент, а наоборот, наращивают там свое присутствие для усиления коллективной обороны,

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече Всемирного экономического форума в Давосе, пишет "Радио Свобода".

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Генсек НАТО отметил, что присутствие американских войск в Европе уменьшилась после холодной войны, однако сейчас вооруженные бригады США возвращаются.

Несмотря на то, что в это верят много людей, Соединенные Штаты не покидают Европу. Они уменьшили свое присутствие после завершения Холодной войны, а сейчас возвращают свои вооруженные бригады, отвечая на нужды укрепления НАТО и коллективной обороны в Европе,

– пояснил он.

При этом Столтенберг отметил рост оборонных мощностей европейских государств-союзниц.

"С 2016 года европейские члены НАТО, вместе с Канадой увеличили свои расходы на оборону до 41 миллиарда долларов. До конца следующего года они должны добавить на эти цели еще 100 миллиардов долларов", – добавил он.

Генсек считает, что в демократическом мире сейчас существует немало угроз, охрана мира в котором является основной миссией НАТО.

Мы имеем много угроз и вызовов одновременно. Кибернетическая угроза, терроризм, распространение атомного и оружия массового уничтожения, есть тенденция к соревнованию между крупными мировыми потугами, вроде Китая, России и США,

– сказал Столтенберґ.

При этом он подчеркнул, что Россия стала «значительно более берзкой, совершает акты агрессии от Керченского пролива до улицы в Солсбери, где она использовала химическое оружие".

"На все эти вызовы мы должны реагировать одновременно", – пояснил генсек.

Йенс Столтенберг также отметил, что Североатлантический альянс обеспокоен тем, что Россия наращивает военный потенциал в регионе Черного моря. В ответ на это НАТО активирует действия в этой местности.