Россия стягивает танки и военных на Донбасс: бойцы ВСУ готовы давать отпор

Российская Федерация усиливает свои военные части тяжелым вооружением и солдатами возле украинской государственной границы в Луганской области. Украинские защитники готовы к провокациям оккупационных войск.

Командующий ООС Сергей Наев в комментарии ТСН рассказал, что на временно оккупированной территории Луганщины зафиксировали 44 танка. Их пророссийские боевики стянули в населенные пункты Мирного и Круглика.

Читайте также: Военные ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе: яркое видео

Хотел бы отметить, что вдоль государственной границы Россия сейчас осуществляет усиление своих военных частей. Есть четкие данные, что на полигоны Кадамовский и Кузьминский прибыли новые батальоны тактической группы. А вдоль госграницы на Луганщине – подразделения третьей мотострелковой дивизии,

– сказал Наев.

В то же время, украинские военные проводят разведку и в случае наступления готовы дать отпор врагу. Бойцы ВСУ уже обезвредили беспилотник оккупантов, с помощью которого они шпионили на мариупольском направлении.

Представитель Минобороны Максим Праута со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия увеличила поставки боеприпасов, горючего и другого военного имущества на оккупированные территории. Также, боевики на Донбассе накануне выборов в Украине активно запугивают местное население, распространяя фейки.

Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.



Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

Оккупированные Россией территории на Донбассе