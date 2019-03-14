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      Россия стягивает танки и военных на Донбасс: бойцы ВСУ готовы давать отпор

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      Россия усиливает свои незаконные группировки на Донбассе
      Россия усиливает свои незаконные группировки на Донбассе / Фото из открытых источников

      Российская Федерация усиливает свои военные части тяжелым вооружением и солдатами возле украинской государственной границы в Луганской области. Украинские защитники готовы к провокациям оккупационных войск.

      Командующий ООС Сергей Наев в комментарии ТСН рассказал, что на временно оккупированной территории Луганщины зафиксировали 44 танка. Их пророссийские боевики стянули в населенные пункты Мирного и Круглика.

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      Хотел бы отметить, что вдоль государственной границы Россия сейчас осуществляет усиление своих военных частей. Есть четкие данные, что на полигоны Кадамовский и Кузьминский прибыли новые батальоны тактической группы. А вдоль госграницы на Луганщине – подразделения третьей мотострелковой дивизии,
      – сказал Наев.

      В то же время, украинские военные проводят разведку и в случае наступления готовы дать отпор врагу. Бойцы ВСУ уже обезвредили беспилотник оккупантов, с помощью которого они шпионили на мариупольском направлении.

      Представитель Минобороны Максим Праута со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия увеличила поставки боеприпасов, горючего и другого военного имущества на оккупированные территории. Также, боевики на Донбассе накануне выборов в Украине активно запугивают местное население, распространяя фейки.

      Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.

      Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

      Оккупированные Россией территории на Донбассе

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
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