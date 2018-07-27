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Россия стягивает тяжелое вооружение к линии разграничения на Донбассе: в СЦКК назвали оружие

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Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения
Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения / Фото из открытых источников

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать танки и тяжелую артиллерию вблизи линии разграничения сторон на территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня в Facebook.

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"Украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения", – говорится в сообщении.

В частности, наблюдатели зафиксировали многочисленные факты перемещения военной техники за пределами выделенных мест хранения вооружения, а также ведение работ по обустройству позиций в подконтрольных правительству Украины районах. Также зафиксировано перемещение значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований РФ.

Так, в полосе действий ОТГ "Север" беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещение техники: реактивных систем залпового огня – 3 единицы; буксируваных гаубиц – 46 единиц; самоходных гаубиц – 12 единиц; танков – 45 единиц. В полосе действий ТГ "Восток" зафиксировали перемещение самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм – 3 единицы; танков Т-64 и Т-72 – 21 единиц.

Как заметили наблюдатели, также наблюдается ведение вооруженными формированиями РФ инженерных работ по обустройству и усовершенствованию позиций в занимаемых ими районах, подчеркивается в сообщении.

СЦКК расценивает указанные мероприятия, осуществляемые врагом вопреки всем договоренностям и обязательствам относительно разграничения сторон и отвода боевой техники, как признак подготовки вооруженных формирований РФ к активным действиям с целью дальнейшего обострения ситуации на линии соприкосновения,
– отметили в штабе.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Оружие
Источник: 24 Канал
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