Россия стягивает тяжелое вооружение к линии разграничения на Донбассе: в СЦКК назвали оружие

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать танки и тяжелую артиллерию вблизи линии разграничения сторон на территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня в Facebook.

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"Украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения", – говорится в сообщении.

В частности, наблюдатели зафиксировали многочисленные факты перемещения военной техники за пределами выделенных мест хранения вооружения, а также ведение работ по обустройству позиций в подконтрольных правительству Украины районах. Также зафиксировано перемещение значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований РФ.

Так, в полосе действий ОТГ "Север" беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещение техники: реактивных систем залпового огня – 3 единицы; буксируваных гаубиц – 46 единиц; самоходных гаубиц – 12 единиц; танков – 45 единиц. В полосе действий ТГ "Восток" зафиксировали перемещение самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм – 3 единицы; танков Т-64 и Т-72 – 21 единиц.

Как заметили наблюдатели, также наблюдается ведение вооруженными формированиями РФ инженерных работ по обустройству и усовершенствованию позиций в занимаемых ими районах, подчеркивается в сообщении.

СЦКК расценивает указанные мероприятия, осуществляемые врагом вопреки всем договоренностям и обязательствам относительно разграничения сторон и отвода боевой техники, как признак подготовки вооруженных формирований РФ к активным действиям с целью дальнейшего обострения ситуации на линии соприкосновения,

– отметили в штабе.