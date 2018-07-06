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Россия требует лишить США права проводить спортивные соревнования: названа причина

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Захарова озвучила требование России о лишении США права проводить спортивные соревнования
Захарова озвучила требование России о лишении США права проводить спортивные соревнования / ТАСС

Министерство иностранных дел России обратилось к международным спортивным организациям с призывом не предоставлять Соединенным Штатам Америки права на проведение соревнований. Такая инициатива связана с задержками с выдачей американских виз россиянам, в частности, спортсменам.

Об этом заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова, сообщает "РБК".

Захарова пояснила, что Россия расценивает визовые ограничения для ее спортсменов как попытку избавиться от сильных соперников и изолировать страну.

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По словам представителя российского МИД, с проблемами при въезде в США сталкиваются российские спортсмены, приглашенные на международные соревнования. В частности, в визовых собеседованиях было отказано сборной РФ по вольной борьбе и командам по конному и парусному спорту.

Визовые ограничения для наших спортсменов, которые имеют официальные приглашения на подобные мероприятия, – очевидная дискриминация спортсменов, страны и, конечно, удар по международному спорту. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздерживаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику,
– заявила Захарова.

В то же время генконсул США Лоуренс Тоби объяснил "визовый кризис" массовой высылкой американских дипломатов из России в 2017 году. Из-за этого дипломатическим представительствам не хватает персонала для обработки запросов на въезд. Генконсул заверил, что Вашингтон не рассматривает визовые ограничения как метод давления на россиян.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Новости спорта
Источник: 24 Канал
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