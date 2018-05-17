Россия уступила Канаде, США переиграли Чехию на Чемпионат мира по хоккею

Сборная России по хоккею уступила Канаде в четвертьфинале Чемпионата мира, пропустив пять шайб. США забили трижды Чехии.

Первым на матч четвертьфинале вышли сборные России и Канады. Именно последние и были фаворитами игры. Канадцы вышли вперед уже в дебюте игры, когда на 4:45 реализовали большинство. Следующие шайбу (тоже в большинстве) канадцы забросили уже во втором периоде. После этого дважды отличились россияне и перед третьим периодом счет стал равным.

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Еще четыре шайбы зрители Royal Arena в Копенгагене увидели в третьем периоде – по две в исполнении каждой из команд. Поэтому игра перешла в овертайм. И снова канадцы забили, воспользовавшись игрой в большинстве.

Россия – Канада 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Игроки сборной США решили не доводить игру до овертайма в матче с Чехией. Хотя и были близки к этому. На две шайбы в первом периоде чехи ответили двумя точными бросками во втором периоде. Однако в заключительной двадцатиминутке усилиями Кейна сборная США снова вышла вперед в игре и в итоге одержала победу.

США – Чехия 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)