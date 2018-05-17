21:37
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Россия уступила Канаде, США переиграли Чехию на Чемпионат мира по хоккею

209 Читати новину українською
Канада победила Россию на Чемпионате мира по хоккею
Канада победила Россию на Чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею уступила Канаде в четвертьфинале Чемпионата мира, пропустив пять шайб. США забили трижды Чехии.

Первым на матч четвертьфинале вышли сборные России и Канады. Именно последние и были фаворитами игры. Канадцы вышли вперед уже в дебюте игры, когда на 4:45 реализовали большинство. Следующие шайбу (тоже в большинстве) канадцы забросили уже во втором периоде. После этого дважды отличились россияне и перед третьим периодом счет стал равным.

Читайте также: Бой Ломаченко – Линарес установил рекорд на американском телеканале

Еще четыре шайбы зрители Royal Arena в Копенгагене увидели в третьем периоде – по две в исполнении каждой из команд. Поэтому игра перешла в овертайм. И снова канадцы забили, воспользовавшись игрой в большинстве.

Россия – Канада 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Игроки сборной США решили не доводить игру до овертайма в матче с Чехией. Хотя и были близки к этому. На две шайбы в первом периоде чехи ответили двумя точными бросками во втором периоде. Однако в заключительной двадцатиминутке усилиями Кейна сборная США снова вышла вперед в игре и в итоге одержала победу.

США – Чехия 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Теги: Хоккей Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сегодня, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 91
сегодня, 20:01 "Роттердам плюс": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию
Яніна Ткачук 220
Выборы и компромат: потопят ли
сегодня, 19:00 Выборы и компромат: потопят ли "пленки Онищенко" Порошенко?
Інна Жолобович 362
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сегодня, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 185
Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера
сегодня, 16:02 Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера
Яніна Ткачук 370
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук