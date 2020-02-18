Россия увеличила военные силы у границ Украины и может перейти в наступление, – ГУР

С 2014 года Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины. К 2022 - 2023 году военные РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что сегодня Россия основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сейчас РФ переоснащают ядерные компоненты. Ракетные системы "Тополь" заменят системами "Ярс". Кроме того, продолжается развитие новой ракетной системы "Сармат".

Справка. Дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров.

По словам Скибицкого, такие ракеты представляют угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

Ранее наблюдатели ОБСЕ с 17 сентября 2019 года до 28 января 2020 года зафиксировали 341 человека в военной форме, который прошел на территорию Донбасса через российские пункты пропуска.

Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 13 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала