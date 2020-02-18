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      Россия увеличила военные силы у границ Украины и может перейти в наступление, – ГУР

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      Россия увеличила военные силы у границ Украины / ria.ru

      С 2014 года Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины. К 2022 - 2023 году военные РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

      Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что сегодня Россия основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения, сообщает пресс-служба ведомства.

      Обратите внимание: Очередные доказательства против агрессора: на Луганщине обнаружили российское вооружение – фото

      Сейчас РФ переоснащают ядерные компоненты. Ракетные системы "Тополь" заменят системами "Ярс". Кроме того, продолжается развитие новой ракетной системы "Сармат".

      Справка. Дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров.

      По словам Скибицкого, такие ракеты представляют угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

      Ранее наблюдатели ОБСЕ с 17 сентября 2019 года до 28 января 2020 года зафиксировали 341 человека в военной форме, который прошел на территорию Донбасса через российские пункты пропуска.

      Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 13 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов.

      Читайте также: Какая главная цель масштабных обстрелов боевиками на Донбассе: версия военного

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Операция Объединенных сил Ядерная безопасность Оружие Міністерство оборони України Европа
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