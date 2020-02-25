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      Россия в сложном положении, мы увидим ее развал, – Данилов

      - Читати новину українською
      Данилов заявил, что РФ находится в сложном положении / rnbo.gov.ua

      Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация сейчас находится в сложном положении, и мы сможем "увидеть ее развал".

      Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net. заявил, что в России сложные религиозные вопросы, демографические проблемы и отношения с Китаем.

      Ранее: Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений

      Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы,
      – отметил Данилов.

      По словам политика, без внешнего врага Владимир Путин не может объединить "то, что они называют россиянами". Алексей Данилов считает, что все будет зависеть от цен на нефть и газ и влияния коронавируса на Китай.

      Обратите внимание! Нефть дешевеет, фондовые индексы падают: рынки продолжает лихорадить от коронавируса – подробнее здесь.

      "Очень много вопросов относительно газа. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", – добавил он.

      Какие последствия войны на Донбассе?С начала 2014 года на Донбассе погибли десятки тысяч людей, а миллионы – стали переселенцами. Последствия российской агрессии трагичны: оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Только с начала 2020 года пророссийские боевики более 130 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.

       

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики нефть Газ Владимир Путин Война на Донбассе СНБО Алексей Данилов Украина – Россия Новости России
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