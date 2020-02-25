Россия в сложном положении, мы увидим ее развал, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация сейчас находится в сложном положении, и мы сможем "увидеть ее развал".

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net. заявил, что в России сложные религиозные вопросы, демографические проблемы и отношения с Китаем.

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Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы,

– отметил Данилов.

По словам политика, без внешнего врага Владимир Путин не может объединить "то, что они называют россиянами". Алексей Данилов считает, что все будет зависеть от цен на нефть и газ и влияния коронавируса на Китай.

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"Очень много вопросов относительно газа. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", – добавил он.

Какие последствия войны на Донбассе?С начала 2014 года на Донбассе погибли десятки тысяч людей, а миллионы – стали переселенцами. Последствия российской агрессии трагичны: оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Только с начала 2020 года пророссийские боевики более 130 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала