19:03
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россия в своем санкционном списке перепутала фамилии украинцев и "поймала" не того Карася

      219 Читати новину українською
      Россияне занесли в санкционный список не того Карася
      Россияне занесли в санкционный список не того Карася / Соцсети

      Российское правительство допустило множество ошибок в своём санкционном списке против Украины. Так, фамилии украинцев искажены и неправильно переведены на русский, а лидера С14 Евгения Карася перепутали с галеристом-тезкой.

      Об этом сам лидер С14 написал на своей странице в Facebook.

      Читайте также: "Это агония": Парубий отреагировал на свое присутствие в списке антиукраинских санкции России

      Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Кохановский, Аваков и .... Евгений Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14,
      – отметил праворадикал.

      В свою очередь, тезка Карася уже отреагировал на свое попадание в санкционный список России.

      "Можете меня поздравить! Попал в список санкций врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 наиболее опасных граждан.
      Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, действительно ли я настолько опасен ли нас в очередной раз перепутали", – отшутился художник.

      Однако только этой неразберихой не обошлось. По меньшей мере 13 украинских фамилий в российском санкционном списке указаны неправильно.

      В частности, внефракционный нардеп Борислав Береза - "Берёза" и другие.

      санкції РосіяРоссияне допустили ошибки в фамилиях украинцев

      У вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид в правительстве РФ перепутали русское написание фамилии, назвав ее "Сыроед". Фамилия политического консультанта президента Украины Петра Порошенко Игоря Грынива неправильно написали и в русском, и в украинском вариантах - "Грынев" и "Гринев".


      Россияне допустили ошибки в фамилиях украинцев

      Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

       

      Теги: Новости политики Украина – Россия Санкции России против Украины Новости Украины Санкции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Санкции России против Украины: кому они на руку
      сегодня , 19:02 Санкции России против Украины: кому они на руку
      Євгенія Мазур
      Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      сегодня , 19:00 Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      Віталій Кулик
      Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      сегодня , 18:01 Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      Інна Жолобович
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сегодня , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сегодня , 15:03 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Что такое холи – все о фестивале цветов и празднике весны
      1 марта , 19:20
      Маркевич: Украина выйдет из группы на Евро-2016, но боюсь матча с Северной Ирландией
       10 июня 2016 , 19:35
      Порошенко: Очень хорошо помню этот удивительный матч
       2 мая 2017 , 18:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук