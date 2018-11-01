Россия в своем санкционном списке перепутала фамилии украинцев и "поймала" не того Карася

Российское правительство допустило множество ошибок в своём санкционном списке против Украины. Так, фамилии украинцев искажены и неправильно переведены на русский, а лидера С14 Евгения Карася перепутали с галеристом-тезкой.

Об этом сам лидер С14 написал на своей странице в Facebook.

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Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Кохановский, Аваков и .... Евгений Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14,

– отметил праворадикал.

В свою очередь, тезка Карася уже отреагировал на свое попадание в санкционный список России.

"Можете меня поздравить! Попал в список санкций врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 наиболее опасных граждан.

Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, действительно ли я настолько опасен ли нас в очередной раз перепутали", – отшутился художник.

Однако только этой неразберихой не обошлось. По меньшей мере 13 украинских фамилий в российском санкционном списке указаны неправильно.

В частности, внефракционный нардеп Борислав Береза - "Берёза" и другие.

Россияне допустили ошибки в фамилиях украинцев

У вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид в правительстве РФ перепутали русское написание фамилии, назвав ее "Сыроед". Фамилия политического консультанта президента Украины Петра Порошенко Игоря Грынива неправильно написали и в русском, и в украинском вариантах - "Грынев" и "Гринев".



Россияне допустили ошибки в фамилиях украинцев

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.