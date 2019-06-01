Россия в Украине: как Медведчук влияет на Украину и помогает Порошенко и Путину

О влиянии Виктора Медведчука на украинскую политику и его сотрудничестве с Петром Порошенко, а также о смене власти – в эфире ток-шоу "Политическая анатомия" общались журналист издания "Новое время" Иван Верстюк, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, депутат Мустафа Найем и общественный деятель Олег Рыбачук.

Как отметил Юрий Бутусов, потому что сменилась власть и зашел Коломойский, теперь Медведчука будут выбивать с рынка – как с политического, так и с рынка топлива.

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По его словам, Медведчук никогда не был политической фигурой, которая могла определять украинскую политику, он всегда был провайдером российских интересов. "То, что он (Виктор Медведчук – 24 канал) до сих пор существует, говорит о том, что Путин активно влияет на украинскую политику, поэтому вероятность агрессии сохраняется", – добавил он.



Виктор Медведчук

Как Медведчука показывают российскому зрителю

"Если говорить о телевизионном образе Медведчука, то его не так уж много на российском телевидении. Кума Путина показывают в программах, где он говорит приятные для русского уха вещи. Также его можно увидеть на телевидении у президента РФ, например, в конце 2017 года, когда была достигнута договоренность о последнем обмене военнопленными", – заявил собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

Что озвучивает Медведчук:

Якобы в Украине гражданская война. Что "Крым Наш", то есть русский. Сейчас кроме Медведчука так громко о федерализации Украины в государстве никто не говорит. И эта тема важна для Кремля. В вопросах церкви позиция Медведчука и Путина идентична.

После нападения Российской Федерации на Украину в нашем государстве дальше продолжают распространять губительные тезисы, которые фактически угрожают существованию украинского государства. Такие результаты не дают назвать Медведчука неудачником. Однако сегодня неудачник, а через несколько месяцев – это же он может говорить уже с трибуны Верховной Рады,

– заявил Цымбалюк.

Корреспондент УНИАН в России рассказал о задачах Медведчука. В Кремле нет иллюзий, что завтра вся Украина признает оккупацию Крыма или "гражданский" конфликт на Донбассе. Однако, если эти тезисы повторяются из года в год, то это уже будет иметь свои результаты.

Как сотрудничали Медведчук и Порошенко

Как рассказал журналист Иван Верстюк, развитие бизнеса Виктора Медведчука состоялось именно во время президентства Петра Порошенко, ведь в 2011-2012 годах у него были деньги только на заказные публикации в СМИ, а уже в 2015-2016 годах Медведчук занял значительное место на мощном финансовом ресурсе .



Иван Верстюк

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"Первое сотрудничество Порошенко и Медведчука состоялось в тех годах, когда Украина пережила угольный кризис, мы были фактически без угля. Порошенко нужно было где-то его найти, потому Медведчук стал тем человеком, который был посредником между закупками угля из оккупированной территории Донецка и поставкой через фиктивный трейдер в Украину. Это стало залогом дальнейших договоренностей", – ответил журналист.

Во второй раз Медведчук послужил Порошенко, когда тот задумываясь о переизбрании на второй президентский срок, решил заручиться поддержкой телеканала "112", тогда и шла речь о приобретении этого канала. Но они так и не договорились и "112" отошел к Медведчуку. Впоследствии этот телеканал начал вести пропорошенковскую риторику,

– сказал Верстюк.

По словам Верстюка, путинский почерк экономической гибридной войны в Украине – это энергетика, ведь Путин понимает, что из-за нее он имеет рычаг влияния на очень важный рынок украинской экономики.

Как дополнил депутат Мустафа Найем, одна из причин, почему Медведчук политически остался жив – это грехи Петра Порошенко. Который не создал свою партию в Восточной Украине и не имел там представительства "Блока Петра Порошенко". Ни одна другая партия там также не появилась.



Мустафа Найем

"Сам Порошенко по факту оживил Медведчука. Мы понимаем, что Путин настаивал на том, что это его представитель. Однако никто не заставлял договариваться с администрацией президента за Медведчука или давать ему преференции по бизнесу", – заявил Мустафа Найем.

Соблазняем Путина к агрессии

Редактор Юрий Бутусов отметил, что в Украине уже шестой год идет война с Российской Федерацией, однако это не мешает куму Путина Виктору Медведчуку продавать российское дизельное топливо нашему государству, в частности, Министерству обороны и "Укрзализныци".



Юрий Бутусов

Он вспомнил, что в 2014 году Россия начала войну с того, что были заблокированы поставки топлива, а потому Коломойский взял на себя поставки в Министерство обороны. Затем эту схему изменили в феврале 2015 года.

Страны, расположенные на границе с Россией, не "обрезают" с ней контакты, но строят для себя мощные альтернативные каналы поставок топлива. Ведь они понимают, какую опасность несет РФ, а потому не хотят быть зависимыми от нее,

– пояснил Бутусов.

Он заявил, что мы должны понимать, если будет большая война, то первое, что Россия отключит – это поставки топлива. Для того, чтобы исключить маневрирования украинских войск и выживание украинской экономики,

"Поэтому обычно во время войны – это стратегический вопрос, который в любом случае государству нужно решать. Мы создали сами себе проблему – финансируем за счет собственных денег Медведчука и российское влияние в Украине, мы подсадили сами себя на ветку российского топлива. Таким образом мы искушаем Путина для планирования дальнейших агрессивных действий. Он понимает, что Медведчук – это легитимизация российского влияния на украинскую политику", – добавил Бутусов.

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Почему Медведчук до сих пор в украинской политике

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев утверждает, что украинцы пропускают пророссийских политиков в Верховную Раду, потому что в стране царит демократия.

Есть социологические вопросы, которые показывают, что на шестой год войны от 10% до 15% украинцев лично к Путину относятся хорошо. Соответственно все они являются избирателями Медведчука. Эти 10%, если они и будут в Верховной Раде, то ничего не решают. Сам факт их присутствия дает возможность информационно манипулировать в СМИ,

– пояснил Пономарев.

Депутат утверждает, что предыдущая администрация очень сильно старалась от России полностью отгородиться и делала вид, что этой страны не существует. Такие действия привели к тому, что популярность такого человека, как Медведчук, возросла.



Илья Пономарев

Взамен народный депутат Мустафа Найем считает, что не стоит переоценивать Виктора Медведчука. Потому что, во-первых, он полностью сломал единство в рядах "Партии регионов". Во-вторых, он сумел расколоть пророссийский электорат и, в-третьих, это олицетворение человека, который является политическим неудачником.

"Сейчас единственный его козырь и всегда был – это Путин. Он не опирается на внутриукраинскую историю, а полностью инфильтрирован из другой страны в нашу политику. Мы должны показать, что он полностью провалился по всем фронтам. Единственное, что нужно сделать – это отобрать от него те козыри, которые он пытается навязать. Это автономизация Донбасса, русский язык, амнистия. Все эти три вещи они искусственные", – добавил народный депутат Мустафа Найем.

Об изменении украинской власти

Как отметил Олег Рыбачук, и Зеленский, и другие говорят, что олигархов не будет, но пока они еще есть, поэтому за ними (политиками – 24 канал) нужно следить.

Зеленский сказал, что этого всего (старой системы – 24 канал) больше не будет, что он это изменит. И рядовой украинец думает, что Верховную Раду нужно разогнать, потому что должно быть лучше. Теперь Раду мы формируем, но как это получится? Зеленский сейчас апеллирует, что давайте вместе это сделаем. Но у меня ощущение, что они там вместе хотят сделать снова нас,

– подытожил Рыбачук.

Он также добавил, что нам, не изменив избирательный закон, ожидать, что новая Рада будет принципиально другая – не стоит.



Олег Рыбачук

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