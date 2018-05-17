Россия в Украине показала, что готова применять силу, но она до сих пор наш сосед, – генсек НАТО

Хотя Россия и продолжает модернизировать свою армию и уже продемонстрировала на примере Украины свою "готовность применять силу", она остается "соседом" НАТО, и альянс будет дальше пытаться наладить с ней диалог.

Такое мнение в интервью Le Figaro высказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который в среду, 16 мая, встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Россия самоутверждается, существенно модернизирует свои вооруженные силы, в частности, их ядерные возможности. Она проводит обучение своих войск, оснащенных обычным и ядерным оружием более комплексно, чем снижает порог ее потенциального использования. Москва проявила свою волю к применению силы в Украине и незаконно присоединила Крым. Она стоит за кибератаками и "гибридными" действиями, нацеленными на наши демократические институты. НАТО отвечает на это пропорциональным образом, усиливая коллективную оборону", – высказался Столтенберг.

В то же время генсек Альянса заявил, что отношения с Россией нужно улучшать, "пусть это в ближайшее время и будет невозможно", а также "избегать инцидентов, которые на фоне напряженности могут вылиться в опасные ситуации".

Россия остается нашим соседом. Мы не хотим снова начинать холодную войну или гонку вооружений. Мы продолжаем пытаться наладить диалог с Россией, ведь диалог возможен,

– добавил чиновник.

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