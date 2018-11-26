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      "Россия, верни моряков": с таким лозунгом украинцы митингуют под стенами российского консульства

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      Украинцы пикетируют российское консульство в Харькове, впрочем, там сегодня, 26 ноября в понедельник, внезапно назначили выходной.

      Здание консульства охраняет оцепление силовиков. Между тем, активисты подожгли триколор, а в дипчреждение полетели файеры.

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      Файеры, залетевшие на территорию консульства, само здание не повредили, но подожгли ёлку. А вот яйца оставили на фасаде следы.

      "Россия проводит противоправные действия против Украины, и продолжает их проводить, она повышает ставки, и это не нормально в 21 веке", – сказал харьковчанин Дмитрий.

      Российское консульство в Харькове.

      Между тем, в Одессе провели сразу две акции протеста. Сначала одесситы пикетировали Российское консульство, требовали его закрытия и ликвидации. Впоследствии активисты пришли под штаб оперативного командования "Юг" поддержать наших защитников.

      Это была ситуативная акция, которую никто не планировал, потому что то, что было вчера – это бандитизм со стороны РФ. Мы собрались здесь, чтобы поддержать наших военных моряков, и выражали слова поддержки,
      – сказал одессит Андрей Попитков.


      Митинг в поддержку украинских пленных в Одессе

      Также, усиленно охраняют российское консульство во Львове, где после сообщения о захвате украинских кораблей, под дипучреждением собрались несколько активистов. Они принесли бумажные кораблики и подожгли шины.

      Напомним, что 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов. Военное положение будет действовать с 9:00 28 ноября 2018 по 25 декабря 2018 года. Отметим, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что военное положение может быть отменено в любое время.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости Одессы Новости Львова Новости Харькова протесты
      Источник: 24 канал
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