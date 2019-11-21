Россия вернула корабли, но делать с ними Украина ничего не может: причина

Возвращенные Россией украинские суда и дальше являются вещественными доказательствами по делу в РФ в отношении украинских моряков. Формально их передали Киеву на "ответственное хранение".

УПК Украины "ответственное хранение" трактует как запрет на любые действия в отношении объектов, которые на такое хранение передали. Это объяснил адвокат украинских моряков Николай Полозов, пишет Интерфакс-Украина.

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Другими словами, суда хоть и вернули Украине, делать с ними она ничего не может – в том числе не может их ремонтировать или эксплуатировать, пока судна не исключат из перечня вещественных доказательств.

Полозов уточнил, что российская сторона имеет право заявить об этом в Международном трибунале ООН по морскому праву.

Когда с кораблей могут снять статус вещественных доказательств?

Это вопрос, как и вопрос участия в суде в РФ украинских моряков, будет рассматриваться только после завершения предварительного следствия по делу и направления материалов в суд. "В любом случае, все будет понятно только после того, как мы закончим знакомиться с материалами дела", – пояснил адвокат.

Плен и возвращение украинских кораблей: главное

► 25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

► Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.

► В России 24 украинских моряков обвиняют в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это, они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

► 18 ноября 2019 года суда россияне передали украинцам. Плавсредства не на ходу, без розеток и даже унитазов. Зеленский заявил, что Киев обратится к РФ, чтобы та вернула недостачу. В ответ российское ФСБ заявило, что суда передали в нормальном состоянии.

Другой нюанс: Являются ли возвращенные Россией корабли доказательством по делу против Порошенко - комментарий Зеленского.