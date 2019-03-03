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      Россия включит полную мощность: эксперт рассказал об угрозах для выборов в Европарламент

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      Эксперт рассказал о рисках будущих выборов в Европарламент
      Эксперт рассказал о рисках будущих выборов в Европарламент / Фото из открытых источников

      Дезинформация и вмешательства со стороны Кремля грозят не только президентским выборам в Украине, которые состоятся уже в марте. Россия будет также штурмовать нынешние выборы в Европейский парламент.

      Представитель американского аналитического центра "Атлантический совет", чешский эксперт Якуб Каленский считает, что цели Москвы остаются неизменными, пишет "Радио Свобода".

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      Да, Россия и дальше будет пытаться ослабить Запад – европейские институты, правительства и сам парламент. Однако их тактика может измениться.

      Они не всегда могут иметь проактивную кампанию, потому что иногда происходят неожиданные вещи – если они сбивают МН17, то им нужно организовывать кампанию к этой теме, или если происходит история с отравлением Скрипалей, то нужно отрабатывать эту тему. Но курс остается неизменным,
      – отмечает эксперт.

      Россия отрабатывает методы уже долгое время – изучает ситуацию, розибраеться с тем, какие месседжи работают, какие – нет.

      "Они также уже долгое время готовили своих людей, политиков в Европе, которые будут помогать усиливать эффект от их кампании", – добавил он.

      Согласно опросу, прокремлевские и антиевропейские силы могут получить около 30%. Взамен в нынешнем парламенте таких антиевропейских сил примерно 20%.

      Эксперт отмечает – это много, но большинство все равно за проевропейскими силами.

      Они же поддерживали и Украину, когда это было нужно, когда речь шла о резолюции по Крыму, Донбассу. Да, тревожно то, что проевропейские силы ослабляются, но все же они остаются большинством в парламенте,
      – сказал Каленский.

      Перед выборами Москва будет пытаться на полной мощности спекулировать на темах, которые мобилизуют антиевропейский электорат – боязнь миграции, глобализации, международного сотрудничества.

      Вместе с этим они будут работать на "разоружение" проевропейского электората, мол, нынешние институты не работают.

      "Мы уже видим эти тезисы в работе в Украине накануне президентских выборов, которые будут через месяц. Даже не так важно иметь "своего" кандидата – достаточно поднять доверие к самим выборам, к возможности выбирать и менять жизнь в стране", – пояснил он.

      Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая 2019 года в 27 странах ЕС (без Великобритании), по результатам которых граждане выберут 705 депутатов ЕП.

      Когда и как пройдут выборы президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидатов в президенты. Но окончательный перечень кандидатов озвучат 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то состоится он 21 апреля.

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      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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