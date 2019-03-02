Россия ворует уголь на Донбассе и продает его в Европу, – МинВОТ

Россия ворует с оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и другие страны Европы. Для того чтобы это было возможно РФ подделывает документы, якобы уголь российский.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш рассказал, что очень сложно установить, что в Италии уголь, который по документам русский, экспортируемый из РФ, на самом деле, украинский, пишет "Апостроф".

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Черныш сказал, что это не означает, что эти страны намеренно поощряют такие схемы.

Украинский уголь пересекает линию украинско-российской границы, которая пока не контролируется украинскими властями, дальше проходят различные манипуляции, и уже по документам отгруженный украинский уголь имеет другое происхождение,

– объяснил Черныш.

Он отметил, что Южная Осетия и другие непризнанные квазигосударственные образования широко используются, чтобы "путать следы".

Например, компания расположена в Южной Осетии, где есть южно-осетинский банк, имеющий корреспондентские счета в Российской Федерации,

– добавил Вадим Черныш.

Как действует система? Компания, которая создана, или физически существует на оккупированных территориях Украины, открывает счет в банке, созданном квазигосударственным образованием. На самом же деле, это просто учетная электронная система, которая соединена с электронной системой "прокладки" в Южной Осетии, а эта платформа имеет доступ к российскому банку.

Что это значит? Все это обеспечивается доступом к финансовой системе России. Таким образом финансовая система РФ и оккупированные территории связаны.

Черныш подчеркнул, что Россия вообще пытается сделать коалицию непризнанных "республик", как будто они образуют между собой круг "друзей", которые "на самом деле никакие не друзья, а просто создают картинку для пропагандистской машины РФ".