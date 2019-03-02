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      Россия ворует уголь на Донбассе и продает его в Европу, – МинВОТ

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      Россия ворует уголь на Донбассе и продает его в Европу, – МинВОТ
      Россия ворует уголь на Донбассе и продает его в Европу, – МинВОТ / Фото из открытых источников

      Россия ворует с оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и другие страны Европы. Для того чтобы это было возможно РФ подделывает документы, якобы уголь российский.

      Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш рассказал, что очень сложно установить, что в Италии уголь, который по документам русский, экспортируемый из РФ, на самом деле, украинский, пишет "Апостроф".

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      Черныш сказал, что это не означает, что эти страны намеренно поощряют такие схемы.

      Украинский уголь пересекает линию украинско-российской границы, которая пока не контролируется украинскими властями, дальше проходят различные манипуляции, и уже по документам отгруженный украинский уголь имеет другое происхождение,
      – объяснил Черныш.

      Он отметил, что Южная Осетия и другие непризнанные квазигосударственные образования широко используются, чтобы "путать следы".

      Например, компания расположена в Южной Осетии, где есть южно-осетинский банк, имеющий корреспондентские счета в Российской Федерации,
      – добавил Вадим Черныш.

      Как действует система? Компания, которая создана, или физически существует на оккупированных территориях Украины, открывает счет в банке, созданном квазигосударственным образованием. На самом же деле, это просто учетная электронная система, которая соединена с электронной системой "прокладки" в Южной Осетии, а эта платформа имеет доступ к российскому банку.

      Что это значит? Все это обеспечивается доступом к финансовой системе России. Таким образом финансовая система РФ и оккупированные территории связаны.

      Черныш подчеркнул, что Россия вообще пытается сделать коалицию непризнанных "республик", как будто они образуют между собой круг "друзей", которые "на самом деле никакие не друзья, а просто создают картинку для пропагандистской машины РФ".

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      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Новости Донецка Угольная промышленность Экспорт Европа
      Источник: 24 Канал
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