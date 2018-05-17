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Россия возбудила уголовное дело против журналиста, который посоветовал подорвать Крымский мост

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Россия возбудила уголовное дело против журналиста, который посоветовал подорвать Крымский мост
Россия возбудила уголовное дело против журналиста, который посоветовал подорвать Крымский мост / Фото из открытых источников

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против колумниста американского издания Washington Examiner Тома Рогана, который в своей публикации написал, что Украина должна подорвать Крымский мост на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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Представитель СК РФ Светлана Петренко назвала публикацию журналиста преступлением.

В ней есть признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, что имеет целью дестабилизацию деятельности органов власти Российской Федерации и влияние на принимаемые решения
– заявила она.

Напомним, колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган опубликовал статью о том, что Украина просто должна подорвать Крымский мост. По его мнению, его строительство и открытие является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.

В публикации говорится, что, несмотря на торжественность и помпезность открытия Крымского моста, авиаудар по нему станет весомым ответом националистическим амбициям Путина.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости России Аннексия Крыма Крымский мост Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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