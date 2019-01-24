Россия втрое усилила разведку на Донбассе и может готовиться к масштабному наступлению, – Наев

Командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Россия втрое усилила разведку на Донбассе. Из этого можно сделать вывод, что Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину.

Как рассказал Наев в репортаже, опубликованном в журнале "Новое время", существует несколько индикаторов того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину.

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Во-первых, они (Россия) увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было 8 тактических батальонов у российско-украинской границы, их стало 12. И это только в моей зоне ответственности. Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка,

– рассказал командующий ООС.

Он добавил, что благодаря перехвату разговоров удалось выяснить, что в Донецкой и Луганской областях активизировались российские диверсионно-разведывательные группы.

Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи. Его использует старший офицерский состав русской армии. По словам Наева, присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, является подготовкой к наступлению.

Разведывательные мощности увеличились втрое: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления,

– отметил командующий ООС.

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По его мнению, вероятность нападения российских войск начала расти после ноябрьского инцидента в Керченском проливе, когда российские корабли атаковали украинских судна, которые законно направлялись из Черного моря в Азовское.

Наев считает, что агрессия России в Черном море является частью ее плана для того, чтобы взять под контроль все побережье Азовского моря и расширить зону присутствия РФ в западном направлении, через Мариуполь и в оккупированный Крым.