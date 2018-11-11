"Россия выбирает новых марионеток": Порошенко сделал резкое заявление о выборах на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий. Глава государства призывает их не отдавать своег голос на выборах пророссийских боевиков.

Соответствующее видеообращение главы государства опубликовали на его странице в Facebook.

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Президент отмечает, что псевдовыборы проводят для того, чтобы заменить одних пророссийских марионеток на других.

Россия в традиционной для себя манере делает это для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства, выбрать уже назначенных ими следующих марионеток,

– сказал он.

Порошенко также отмечает, что Украина готовит решительные шаги в ответ.

"Украина будет жестко противодействовать этому и принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами, с украинцами! Я хотел бы, чтобы это слышали те, кто сейчас проживает на оккупированном Донбассе", – добавил глава государства.

К слову, Украина и мир резко реагирует на проведение боевиками псевдовыборов в оккупированном Донбассе. В частности, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, где этот вопрос внесут вне очереди в повестку дня. Кроме того, начались консультации в Совете Безопасности ООН. Также вопросы незаконного проведения так называемых выборов должны внести в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.