12:34
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      "Россия выбирает новых марионеток": Порошенко сделал резкое заявление о выборах на Донбассе

      254 Читати новину українською
      Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий из-за выборов на Донбассе
      Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий из-за выборов на Донбассе / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий. Глава государства призывает их не отдавать своег голос на выборах пророссийских боевиков.

      Соответствующее видеообращение главы государства опубликовали на его странице в Facebook.

      Читайте также: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: Климкин рассказал о последствиях для России

      Президент отмечает, что псевдовыборы проводят для того, чтобы заменить одних пророссийских марионеток на других.

      Россия в традиционной для себя манере делает это для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства, выбрать уже назначенных ими следующих марионеток,
      – сказал он.

      Порошенко также отмечает, что Украина готовит решительные шаги в ответ.

      "Украина будет жестко противодействовать этому и принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами, с украинцами! Я хотел бы, чтобы это слышали те, кто сейчас проживает на оккупированном Донбассе", – добавил глава государства.

      К слову, Украина и мир резко реагирует на проведение боевиками псевдовыборов в оккупированном Донбассе. В частности, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, где этот вопрос внесут вне очереди в повестку дня. Кроме того, начались консультации в Совете Безопасности ООН. Также вопросы незаконного проведения так называемых выборов должны внести в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук