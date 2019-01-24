Россия выделила сотни миллионов долларов на вмешательство в выборы в Украине, – разведка

Российская власть дополнительно выделила своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Егор Божок в интервью Укринформу.

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По его словам, на спецслужбы Российской Федерации направлены колоссальные бюджеты, которые используются в значительной степени для реализации подрывной деятельности в Украине.

"Мы получили информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить 350 миллионов долларов своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине",

– сказал он.

Эти деньги, как пояснил Божок, будут направлены на оплату создания и распространения фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

"Задача, стоящая перед всеми спецслужбами Российской Федерации – "кто угодно, только не Порошенко". По мнению российского политикума, Порошенко единственный, с кем невозможно договориться о возвращении Украины в орбиту влияния России. Он действительно пытается ввести Украину в ряды НАТО и ЕС и имеет кремлевский ярлык "русофоба", – отметил Божок.

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По данным разведчиков, в России рассчитывают, что любая перезагрузка власти в Украине "повлечет за собой паралич государственного механизма", пока выстроится новая властная вертикаль.

К слову, по состоянию на 23 января 30 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них Центризбирком зарегистрировал, шестерым в регистрации отказал.