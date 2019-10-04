Россия заберет у Украины экспорт руды: неутешительный прогноз из-за закона 1210

В случае принятия законопроекта 1210, который предусматривает повышение рентной ставки на добычу железной руды, Украина может потерять свое логистическое преимущество на ее экспорт по сравнению с другими странами.

Как рассказала OBOZREVATEL финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова, Россия является прямым конкурентом Украины в экспорте железорудного сырья в Европу. Если в Украине повысится рентная ставка, мы потеряем свое логистическое преимущество.

По словам Данковой, сегодня Украина по параметру нагрузки на отрасль или налоговым отчислениям в сравнении с коммерческой прибылью находится в середине, на третьем месте с конца среди девяти крупных добывающих железную руду стран.

При этом, в России добывать руду уже выгоднее в два раза, чем в Украине.

"Лучше обстоят дела у России (то есть они уже вдвое ниже облагаются налогом, а они наши конкуренты) и у Китая. То есть, у тех стран, которые добывают руду, похожую на нашу. У них налоговые отчисления ниже", – заявила Данкова.

Однако, несмотря на это, закон 1210 предполагает настолько резкое увеличение налоговой нагрузки на Украину, что добыча руды в нашей стране станет дороже, чем в РФ, почти в 10 раз. Кроме того, в Украине будет добывать руду дороже, чем в таких странах как Австралия и Бразилия. Это автоматически выбросит Украину из конкурентной гонки среди стран-экспортеров железорудного сырья. Место Украины займет Россия.

"Новый законопроект может вывести нашу страну в лидеры – мы будем платить в 10 раз больше, чем наши российские конкуренты", – заявила Данкова.

Кроме того, если сегодня Украина удерживается на рынке за счет своего географического положения, то с принятием закона 1210 это преимущество уже не сыграет своей роли.

"Всё-таки мы ближе к Европе, и доставлять туда свою продукцию нам экономически выгоднее. Как только у нас появятся дополнительные затраты в размере 6-8 долларов на тонну, то мы сразу потеряем это конкурентное преимущество. Кроме того, у нас нет культуры поддержки отечественного производителя. Например, у нас бывают проблемы из-за того, что транзит российской продукции через Украину в Европу приоритетнее вывоза продукции украинских производителей. В результате этих действий производить ЖРС конкурентам экономически и организационно более выгодно. А это уничтожает наших производителей железной руды", – отмечает Данкова.

Эксперт выступила против скандального законопроекта. По ее словам экспортировать железную руду станет просто невыгодно, что может повлечь за собой закрытие горнодобывающих предприятий.

"Если он будет принят в таком виде, в котором его вынесли на первое чтение, а ситуация на рынке останется прежней, то экспортировать железную руду станет попросту невыгодно. Более того, возможно, придется сокращать производство и, соответственно, рабочие места. В частности, только Кривой Рог может потерять десятки тысяч рабочих мест", – сказала Данкова.

Отметим, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.