Россия задержала украинских рыбаков: их лодка вышла из порта на оккупированной территории

Рыбаки, которых россияне задержали в Азовском море у берегов российского города Ейска, скорее всего, вышли из порта, который расположен на временно оккупированной территории Украины.

Об этом представители Госрыбагентства Украины сообщили УНН.

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"Относительно информации о задержании украинского судна в Азовском море: в сети распространилась информация о задержании российской пограничной службой украинского рыболовного судна в Азовском море. Сведения о задержании именно украинского рыболовного судна у Государственного агентства рыбного хозяйства Украины отсутствуют", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, судно вышло в море из неподконтрольной территории, а именно – из Новоазовска, что в Донецкой области.

Документального удостоверения, что задержанное российской пограничной службой рыболовецкое судно является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою рыбохозяйственную деятельность согласно законодательству Украины, нет,

– отметили в Агентстве.

Напомним, 19 ноября в РФ сообщили о задержании украинского рыболовного судна в акватории Азовского моря, недалеко от города Ейска. Российские пограничники заявили, что экипаж нарушил правила рыболовства. В свою очередь, в отечественной Госпогранслужбе информацию о задержании граждан Украины подтвердить не смогли.