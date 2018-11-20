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      Россия задержала украинских рыбаков: их лодка вышла из порта на оккупированной территории

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      В Госрыбагентстве заявили, что задержанное РФ судно с рыбаками могло выйти в море из оккупированного Новоазовска
      В Госрыбагентстве заявили, что задержанное РФ судно с рыбаками могло выйти в море из оккупированного Новоазовска / Иллюстративное фото

      Рыбаки, которых россияне задержали в Азовском море у берегов российского города Ейска, скорее всего, вышли из порта, который расположен на временно оккупированной территории Украины.

      Об этом представители Госрыбагентства Украины сообщили УНН.

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      "Относительно информации о задержании украинского судна в Азовском море: в сети распространилась информация о задержании российской пограничной службой украинского рыболовного судна в Азовском море. Сведения о задержании именно украинского рыболовного судна у Государственного агентства рыбного хозяйства Украины отсутствуют", – говорится в сообщении.

      По предварительной информации, судно вышло в море из неподконтрольной территории, а именно – из Новоазовска, что в Донецкой области.

      Документального удостоверения, что задержанное российской пограничной службой рыболовецкое судно является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою рыбохозяйственную деятельность согласно законодательству Украины, нет,
      – отметили в Агентстве.

      Напомним, 19 ноября в РФ сообщили о задержании украинского рыболовного судна в акватории Азовского моря, недалеко от города Ейска. Российские пограничники заявили, что экипаж нарушил правила рыболовства. В свою очередь, в отечественной Госпогранслужбе информацию о задержании граждан Украины подтвердить не смогли.

      россия задерживает судна в азовском море: хронИка событий
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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