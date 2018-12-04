16:20
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Россия задерживает украинские корабли в Азовском море: детали и последствия блокады

      201 Читати новину українською

      Более 20 торговых судов, следующих в украинские порты, ждут разрешения на проход через Керченский пролив. 3 декабря, после недельной блокады, в Бердянск прибыл первый сухогруз. После атаки на наших моряков – россияне неделю не пропускали ни одного коммерческого судна.

      В целом, оккупанты под разными вымышленными предлогами постоянно задерживают наши корабли.

      Читайте также: Маленькая победа: Россия частично разблокировала порты в Азовском море, – Омелян

      Теплоход "Зара" наконец прибыл в Бердянск, хотя еще 22 ноября отправился из румынского порта за украинским зерном. Однако больше недели судно простояло вблизи Керченского пролива. Ведь оккупационная власть Крыма не давала разрешения на проход через Керченский мост. И вот наконец в 10 утра сухогруз прибыл к месту назначения.

      Теплоход
      Теплоход "Зара"

      Ещё 5 судов ждут разрешения от России. По данным спутника, в другом азовском порту – Мариуполь – ситуация не лучше. С 28 ноября по 3 декабря Россия сюда пропустила лишь один корабль – болгарское судно "Сакар".

      Тотальную блокаду нашим кораблям оккупационная власть объявила после обстрела кораблей и захвата украинских моряков. Мол, именно под Керченским мостом на мель сел сухогруз. Хотя это не помешало кораблям под российскими флагами беспрепятственно курсировать в Азовское море.

      Если Россия будет говорить, что эти задержки непосредственно связанные со штормом, то, по факту, мы видим, что те суда, которые уже две недели стоят, они просто стоят перед мостом. Можно сказать, что блокада продолжается, но в гибридном виде,
      – сказал руководитель аналитического сектора Zernovoz Александр Глущенко.

      Из-за длительного ожидания немало кораблей отказалось от рейсов в азовских портов. Например, после недельной стоянки, турецкий сухогруз, следовавший в Мариуполь, развернулся и пошел в Одессу. Некоторые и вовсе обошли украинские порты, ведь за простой в море судовладельцы несут колоссальные потери.

      И стоимость простоя где-то 10-11 тысяч долларов в сутки. Поэтому где-то 140-150 тысяч долларов судовладелец потерял именно за простой,
      – отметил начальник администрации морского порта Мариуполь Игорь Барский.

      Россия блокаду украинских портов отрицает. Говорят, суда просто тщательно проверяют. Мол из-за того, что на Азове активизировались украинские военные корабли. Однако блокаду судов начали задолго до решения украинской стороны сформировать в Бердянске военную базу – еще во время строительства Керченского моста.

      Будівництво Керченського мосту
      Строительство Керченского моста

      Только с мая по октябрь 18-го года зафиксировано 110 задержаний торговых кораблей в украинских водах Азовского моря. И 630 искусственных задержек судов в Керченском проливе на нейтральной территории. Азовские порты – подсчитывают убытки.

      Читайте также: Как захватывали украинские корабли в Керчи: реконструкция событий

      От услуг азовских портов начали отказываться крупные поставщики. Они планируют перевозить товары через порты Николаева и Одессы. Поэтому, мариупольский и бердянский порты могут оказаться на грани банкротства. Уже сегодня их руководители объявили о намерении уволить часть персонала, если в течение 3-х месяцев Керченский пролив не разблокируют.

      У жителей Приазовья надежды только на международные санкции в отношении агрессора – России. Без разблокировки морских путей азовские порты обречены.

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Водный транспорт ГП "Бердянский морской торговый порт"
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук