Россия задерживает украинские корабли в Азовском море: детали и последствия блокады

Более 20 торговых судов, следующих в украинские порты, ждут разрешения на проход через Керченский пролив. 3 декабря, после недельной блокады, в Бердянск прибыл первый сухогруз. После атаки на наших моряков – россияне неделю не пропускали ни одного коммерческого судна.

В целом, оккупанты под разными вымышленными предлогами постоянно задерживают наши корабли.

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Теплоход "Зара" наконец прибыл в Бердянск, хотя еще 22 ноября отправился из румынского порта за украинским зерном. Однако больше недели судно простояло вблизи Керченского пролива. Ведь оккупационная власть Крыма не давала разрешения на проход через Керченский мост. И вот наконец в 10 утра сухогруз прибыл к месту назначения.



Теплоход "Зара"

Ещё 5 судов ждут разрешения от России. По данным спутника, в другом азовском порту – Мариуполь – ситуация не лучше. С 28 ноября по 3 декабря Россия сюда пропустила лишь один корабль – болгарское судно "Сакар".

Тотальную блокаду нашим кораблям оккупационная власть объявила после обстрела кораблей и захвата украинских моряков. Мол, именно под Керченским мостом на мель сел сухогруз. Хотя это не помешало кораблям под российскими флагами беспрепятственно курсировать в Азовское море.

Если Россия будет говорить, что эти задержки непосредственно связанные со штормом, то, по факту, мы видим, что те суда, которые уже две недели стоят, они просто стоят перед мостом. Можно сказать, что блокада продолжается, но в гибридном виде,

– сказал руководитель аналитического сектора Zernovoz Александр Глущенко.

Из-за длительного ожидания немало кораблей отказалось от рейсов в азовских портов. Например, после недельной стоянки, турецкий сухогруз, следовавший в Мариуполь, развернулся и пошел в Одессу. Некоторые и вовсе обошли украинские порты, ведь за простой в море судовладельцы несут колоссальные потери.

И стоимость простоя где-то 10-11 тысяч долларов в сутки. Поэтому где-то 140-150 тысяч долларов судовладелец потерял именно за простой,

– отметил начальник администрации морского порта Мариуполь Игорь Барский.

Россия блокаду украинских портов отрицает. Говорят, суда просто тщательно проверяют. Мол из-за того, что на Азове активизировались украинские военные корабли. Однако блокаду судов начали задолго до решения украинской стороны сформировать в Бердянске военную базу – еще во время строительства Керченского моста.



Строительство Керченского моста

Только с мая по октябрь 18-го года зафиксировано 110 задержаний торговых кораблей в украинских водах Азовского моря. И 630 искусственных задержек судов в Керченском проливе на нейтральной территории. Азовские порты – подсчитывают убытки.

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От услуг азовских портов начали отказываться крупные поставщики. Они планируют перевозить товары через порты Николаева и Одессы. Поэтому, мариупольский и бердянский порты могут оказаться на грани банкротства. Уже сегодня их руководители объявили о намерении уволить часть персонала, если в течение 3-х месяцев Керченский пролив не разблокируют.

У жителей Приазовья надежды только на международные санкции в отношении агрессора – России. Без разблокировки морских путей азовские порты обречены.