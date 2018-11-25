Россия захватила украинские корабли в Азовском море: появилась жесткая реакция НАТО

В НАТО отреагировали на откровенные агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море. Там заверили Украину в беспрекословной поддержке на фоне обострения ситуации.

Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, пишет "Европейская правда".

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Она подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Азовском море и в Керченском проливе.

Альянс полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах.

Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам на Азовском море согласно международному праву,

– заявила Лунгеску.

При этом в НАТО призывают к сдерживанию и деэскалации.

Пресс-секретарь Альянса также напомнила, что на Брюссельском саммите в июле лидеры НАТО выразили свою поддержку Украине и дали понять, что постоянная милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы для независимости Украины и подрывает стабильность более широкого региона.

Напомним, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в воскресенье, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море.

Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. Впоследствии в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.