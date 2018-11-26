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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Россия захватила украинские корабли в Азовском море: в Кремле отличились циничным заявлением

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      МИД РФ вызвал поверенного в делах Украины из-за "агрессии"
      МИД РФ вызвал поверенного в делах Украины из-за "агрессии" / Фото из открытых источников

      Мир требует реакции из-за агрессивных действий России в Азовском море, а в Кремле не устают делать циничные заявления. В Министерство иностранных дел России вызвали временно поверенного в делах Украины в РФ из-за якобы "провокационных действий Украины в районе Керченского пролива".

      Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

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      Так, она утверждает, что "речь уже идет не только о несоблюдении правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях"

      Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны,
      – заявила Захарова.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабель РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна

      Смотрите видео обо всем, что нужно знать о военном положении

       
      РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ​
       
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      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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