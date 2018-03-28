Россия заинтересована в поставках газа больше, чем Европа в его покупке, – российский экономист

Германия очень четко отделяет экономические моменты от политических. А строительство "Северного потока-2" всегда рассматривалось, как экономическая проблема.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил российский экономический эксперт Владислав Иноземцев.

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Также экономист отметил, что немцы сделали то, что должны были сделать с точки зрения экономики, ведь этот проект для них выгоден. "Газпром" последние несколько лет ведет очень гибкую финансовую политику, поэтому немцы понимают, что им удастся ввести российский газ в правовое поле Евросоюза и в будущем несколько изменить цену на голубое топливо, которую ставит "Газпром".

Эксперт отметил, что немцы действуют очень взвешенно в вопросах политики и экономики, и не объединяют эти два понятия. Даже несмотря на то, что большинство стран высылает российских дипломатов, федерация продолжает поставлять газ в Европу, как это было раньше. Более того, в Германии более понятна логика для разрешения строительства "Северного потока-2": чем больше голубого топлива пойдет через немецкую территорию, тем жестче может стать позиция Германии на предстоящих переговорах.

На сегодня Россия больше заинтересована в поставке своего газа в Европу, чем европейцы в его покупке. Ведь европейские страны могут закупить сжиженный газ в Австралии, Катаре и ряде других стран. Мощности этих стран позволяют полностью заменить российское голубое топливо на сжиженный газ, отметил Иноземцев.