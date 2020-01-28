Россия закрывает границу с Китаем из-за вспышки коронавируса: что об этом известно
Три региона на Дальнем Востоке России закрыли границу с Китаем из-за вспышки коронавируса в этой стране. Российско-китайскую границу решили закрыть с 28 января до 7 февраля включительно.
Понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Пограничные переходы закроют в трех регионах России:
- Еврейской автономной области,
- Хабаровском крае,
- Амурской области.
В то же время, о закрытии небольшого участка российско-китайской границы в горном Кош-Агачском районе на Алтае, ничего неизвестно.
К слову, российские туроператоры также приостановили прием новых туристических групп из Китая из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Отметим, что ранее в России фиксировали 4 случая с подозрением на заражение коронавирусом, но ни один из них так и не подтвердился.
Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать
- По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до "высокого".
- Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.
- В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.
- Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
- В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:
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- Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
- Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
- Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
- Не контактирует с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;
- Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
- При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.
- Лихорадка
- Головная боль;
- Кашель,
- Затрудненное дыхание;
- Слабость,