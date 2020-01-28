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      Россия закрывает границу с Китаем из-за вспышки коронавируса: что об этом известно

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      Граница между Россией и Китаем / Delen.ru

      Три региона на Дальнем Востоке России закрыли границу с Китаем из-за вспышки коронавируса в этой стране. Российско-китайскую границу решили закрыть с 28 января до 7 февраля включительно.

      Понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

      К теме: Коронавирус: в Китае начинают вводить военное положение

      Пограничные переходы закроют в трех регионах России:

      • Еврейской автономной области,
      • Хабаровском крае,
      • Амурской области.

      В то же время, о закрытии небольшого участка российско-китайской границы в горном Кош-Агачском районе на Алтае, ничего неизвестно.

      К слову, российские туроператоры также приостановили прием новых туристических групп из Китая из-за обострения ситуации с коронавирусом.

      Отметим, что ранее в России фиксировали 4 случая с подозрением на заражение коронавирусом, но ни один из них так и не подтвердился.

      Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

      • По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до "высокого".
      • Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.
      • В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.
      • Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
      • В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

      Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:

      Актуально: Посольство Украины в Китае рассматривает возможность эвакуации наших граждан

      • Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
      • Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
      • Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
      • Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
      • Не контактирует с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;
      • Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
      • При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.
       
      Коронавирус – симптомы
      • Лихорадка
      • Головная боль;
      • Кашель,
      • Затрудненное дыхание;
      • Слабость,
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Новости России Коронавирус 2020 Китай
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