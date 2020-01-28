Россия закрывает границу с Китаем из-за вспышки коронавируса: что об этом известно

Три региона на Дальнем Востоке России закрыли границу с Китаем из-за вспышки коронавируса в этой стране. Российско-китайскую границу решили закрыть с 28 января до 7 февраля включительно.

Понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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Пограничные переходы закроют в трех регионах России:

Еврейской автономной области,

Хабаровском крае,

Амурской области.

В то же время, о закрытии небольшого участка российско-китайской границы в горном Кош-Агачском районе на Алтае, ничего неизвестно.

К слову, российские туроператоры также приостановили прием новых туристических групп из Китая из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Отметим, что ранее в России фиксировали 4 случая с подозрением на заражение коронавирусом, но ни один из них так и не подтвердился.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до "высокого".

Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.

Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:

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Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;

Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,

Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;

Не контактирует с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;

Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;

При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.