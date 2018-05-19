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Россия запретила жителям оккупированного Донбасса въезд на свою территорию в период ЧМ-2018

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В период ЧМ-2018 в Россию запретили въезжать жителям оккупированного Донбасса
В период ЧМ-2018 в Россию запретили въезжать жителям оккупированного Донбасса / Фото из свободных источников

В период проведения Чемпионата мира по футболу жители временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины будут фактически отрезанными от России. Все потому, что РФ усилит режимные меры и с 1 июня до 17 июля запретит въезд на свою территорию грузовиков, маршруток и рейсовых автобусов с оккупированных территорий.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Россия относится к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, как к людям второго сорта. В период проведения в РФ Чемпионата по футболу жители ОРДЛО будут фактически отрезаны не только от цивилизованного мира, но и от "великой и духовной". Вероятно, это из-за страха, что товары "с военторга" могут вернуться к основному поставщику", – говорится в сообщении Слободяна.

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Он уточнил, что в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в России с 1 июня по 17 июля вводятся ограничения на перевозку грузов и въезд пассажирских автобусов на территорию городов Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск.

Представитель ГПСУ отметил, что усиление мер безопасности коснется и жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Поэтому по всему участку временно неконтролируемой украинско-российской государственной границы подразделения Пограничной службы ФСБ России будут осуществлять усиленный контроль.

Указанная ситуация является не первым случаем, когда российские оккупанты запрещают террористам ОРДЛО посещать территорию РФ. Российская власть и правоохранительные органы достоверно знают, сколько наемников, оружия и взрывчатки они завезли на оккупированный Донбасс и опасаются, что некий сторонник "русского мира" испортит им праздник в период проведения Чемпионата,
– выразил убеждение Слободян.

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Теги: Новости России Новости Украины Госпогранслужба Война на Донбассе Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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