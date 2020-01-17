Россия заставляет крымчан молчать и кориться: заявление Цимбалюка на Постоянном совете ОБСЕ

Россия прилагает усилия, чтобы демонстрировать миру "потемкинские деревни" в оккупированном Крыму – где как бы нет тех, кто б не соглашался с "присоединением" полуострова к РФ. При этом российская политика базируется на принуждении крымчан к молчанию и покорности.

Об этом 16 января говорил Евгений Цимбалюк (Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене) во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ .

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Молчание и покорность – это столбы российских усилий по построению "потемкинских деревень" в оккупированном Крыму. Мы решительно осуждаем эти усилия и призываем ОБСЕ и ее органы продолжать заниматься этим вопросом,

– заявил дипломат.

Ведь нарушение прав человека и основных свобод со стороны оккупационных властей Крыма продолжаются. Например, 13 января активистку Гульсум Алиеву задержали на админгранице между Крымом и Херсонской областью, а освободили ее только через несколько часов после незаконного задержания.

"Она является дочерью крымскотатарского политзаключенного Муслима Алиева, которого месяцем ранее российский оккупационный суд приговорил по сфабрикованному обвинению к 19 годам лишения свободы , несмотря на отсутствие каких-либо доказательств того, что он совершил преступление или планировал это сделать", – пояснил Цимбалюк. Это устоявшаяся российская практика – преследовать членов семей политических заключенных, их адвокатов и неправительственные организации, чтобы запугать любые несогласные голоса,

– подытожил на Постоянном совете ОБСЕ украинский представитель в Вене.

Напомним, ОБСЕ – это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая занимается вопросами контроля над вооружениями, разоружения и укрепления доверия и безопасности в регионе.

Что такое "потемкинские деревни"? Это ненастоящие села, которые построили якобы по указанию графа Потемкина вдоль маршрута Екатерины II, что в 1787 году ехала инспектировать отвоеванные у турок земли.



На земле, которую на самом деле опустошила война, императрица и представители иностранных дворов, что ехали вместе с ней, увидели красивые дома и цветущих людей.



Правдивых подтверждений этой истории нет, однако выражение "потемкинские деревни" прочно вошло в лексикон для обозначения особенно наглой показухи.