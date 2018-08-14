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Россиян будут судить не только за мемы, но и за их описание

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Россиян будут судить не только за мемы, но и за их перевод
Россиян будут судить не только за мемы, но и за их перевод / Фото из свободных источников

В России в связи с увеличением уголовных дел за публикацию запретительных мемов начали появляться текстовые описания противоречивых картинок. Однако, как выяснилось, даже этого может оказаться достаточно, чтобы "правонарушителя" привлекли к ответственности.

"Новая газета" опубликовала официальное сообщение регулятора: в нем объясняется, при каких условиях СМИ могут пересказывать содержание картинок и мемов из материалов уголовных дел об экстремизме или оскорблениях.

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Согласно заявлению Роскомнадзора, это допустимо, только если текст не содержит информации, нарушающей указанные законы. Если же в публикациях СМИ будут обнаружены признаки "возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной вражды", они могут быть классифицированы как нарушение статьи "О противодействии экстремистской деятельности".

При этом, по-прежнему остается неясным, идет ли речь только об информации и материалах, уже признанных судом экстремистскими, или о каких-либо текстах, в которых по обращению следствия экспертиза может выявить признаки экстремизма и оскорбления чувств верующих,
– отмечает издание.

Офіційне повідомлення Роскомнадзору

Официальное сообщение Роскомнадзора

Напомним, что в России участились случаи уголовного преследования за публикацию мемов в социальной сети "ВКонтакте". Фигурантами громких дел становились обычные пользователи, которые разместили на своих страницах изображения, признанные судом экстремистскими.

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Теги: Новости России Техно Криминальные новости Интернет
Источник: 24 Канал
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