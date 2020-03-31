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      Россиян будут жестко наказывать за нарушение карантина и фейки про коронавирус: что запрещено

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      В России ввели уголовную ответственность за нарушение карантина / Известия

      Госдума России приняла законы об уголовном наказании за нарушение карантина. Также российские власти решили наказывать за распространение фейковой информации про коронавирус.

      О введении наказаний говорится на сайте Госдумы России.

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      Как будут наказывать россиян за нарушение карантина

      • Если нарушение привело к смерти двух и более лиц, максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.
      • В случае массового заболевания людей виновного оштрафуют на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей или лишат свободы на срок до трех лет.
      • В случае смерти одного человека – оштрафуют на сумму от одного до двух миллионов рублей или лишат свободы на срок до пяти лет. Также за это нарушение предусмотрена административная ответственность – для россиян штрафы составят от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

      За распространение фейков тоже предусмотрена уголовная ответственность

      • Административные штрафы будут увеличены и составят от 300 тысяч до 400 тысяч рублей в том случае, если недостоверная информация создала препятствия для объектов жизнеобеспечения, транспорта, банков, а также объектов энергетики, промышленности и связи.
      • Уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусе предусматривает штрафы от 300 тысяч до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок от трех до пяти лет в зависимости от тяжести последствий.

      Что известно о распространении коронавируса в России

      • По состоянию на 31 марта в России официально подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. За сутки обнаружили 500 новых случаев.
      • Всего в России за все время эпидемии от коронавируса излечились 151 человек, а 17 человек умерли.
      • Также с подозрением на коронавирус в больницах находятся более 180 тысяч россиян.
      • С 27 марта прекращены все регулярные и чартерные рейсы в Росиию и из нее.
      • Запрещен въезд для иностранцев. Россия также закрыла сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев. Прекращено международное железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.
      • Введен принудительный карантин и проведение медицинского наблюдения за всеми, кто прибыл из Ирана и Кореи (на 14 дней).
      • В Москве закрываются заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты питания, и аптек. В столице также отменили массовые мероприятия.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Фейки про коронавирус Новости России Новости Украины
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