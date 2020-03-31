Россиян будут жестко наказывать за нарушение карантина и фейки про коронавирус: что запрещено

Госдума России приняла законы об уголовном наказании за нарушение карантина. Также российские власти решили наказывать за распространение фейковой информации про коронавирус.

О введении наказаний говорится на сайте Госдумы России. Смотрите также В Чечне полиция бьет людей без масок трубами: видео Как будут наказывать россиян за нарушение карантина Если нарушение привело к смерти двух и более лиц, максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.

В случае массового заболевания людей виновного оштрафуют на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей или лишат свободы на срок до трех лет.

В случае смерти одного человека – оштрафуют на сумму от одного до двух миллионов рублей или лишат свободы на срок до пяти лет. Также за это нарушение предусмотрена административная ответственность – для россиян штрафы составят от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. За распространение фейков тоже предусмотрена уголовная ответственность Административные штрафы будут увеличены и составят от 300 тысяч до 400 тысяч рублей в том случае, если недостоверная информация создала препятствия для объектов жизнеобеспечения, транспорта, банков, а также объектов энергетики, промышленности и связи.

Уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусе предусматривает штрафы от 300 тысяч до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок от трех до пяти лет в зависимости от тяжести последствий. Что известно о распространении коронавируса в России По состоянию на 31 марта в России официально подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. За сутки обнаружили 500 новых случаев.

Всего в России за все время эпидемии от коронавируса излечились 151 человек, а 17 человек умерли.

Также с подозрением на коронавирус в больницах находятся более 180 тысяч россиян.

С 27 марта прекращены все регулярные и чартерные рейсы в Росиию и из нее.

Запрещен въезд для иностранцев. Россия также закрыла сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев. Прекращено международное железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.

Введен принудительный карантин и проведение медицинского наблюдения за всеми, кто прибыл из Ирана и Кореи (на 14 дней).

В Москве закрываются заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты питания, и аптек. В столице также отменили массовые мероприятия.