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      Россиян свозили автобусами, – журналист 24 канала об аннексии Крыма, очевидцем которой он был

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      Пять лет назад в Москве подписали так называемый договор о принятии Республики Крым в состав России. Этому предшествовал псевдореферендум об объединении украинского полуострова с РФ, результаты которого не признали ни ООН, ни ОБСЕ, ни Совет Европы.

      Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала Антон Голобородько, который был в Крыму с 26 февраля до 19 марта 2014 года.

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      По словам Антона, 18 марта, когда в РФ подписывали так называемый договор о принятии Республики Крым в состав России, на полуострове происходили массовые пророссийские митинги, своих характером подобные народным гуляниям на Новый год.

      Трудно сказать, были ли это крымчане или нет. Ведь в течение нескольких недель моего пребывания в Крыму я видел, как туда автобусами свозили людей. Они не скрывали того, что они – россияне,
      – вспомнил Голобородько.

      И добавил, что утром 18 марта на полуострове был и проукраинский митинг. На нем активисты требовали, чтобы освободили пленных. Именно в этот день впервые заговорили о том, что исчезают люди – таких на тот момент было 14.

      Как РФ аннексировала Крым?В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

      18 марта также произошло еще одно событие: одну из воинских частей в Симферополе взяли штурмом. Один из украинских военных тогда погиб.

      Это был какой-то сюрреализм. Мы знали, что исчезли 14 граждан Украины, их искали. А в нескольких километрах происходили массовые гуляния,
      – отметил журналист.

      Антон также рассказал, что был в Крыму и в марте 2018 года. Хотя с местными много не общался, и все же пытался спросить их о том, что изменилось за годы аннексии. Однако никто так и не смог рассказать ему о каких-то кардинальных изменениях.

      "Местные ожидали, что построят мост, разовьют инфраструктуру и на полуостров хлынут туристы. Но их в Крыму сейчас гораздо меньше, чем до оккупации. Мой вывод: крымчане не получили ничего, за что стоило бы бороться. Основное достижение за четыре года – это возвращения того, что они потеряли после аннексии Россией. То есть даже водоснабжение, восстановление мобильной связи или работы банков", – подытожил корреспондент.

      Ретроспектива растерянности и предательства: подробно о том, как Россия аннексировала Крым – в материале 24 канала

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      Теги: Новости Крыма Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Журналисты
      Источник: 24 канал
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