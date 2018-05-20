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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Россиянам он пригодится как дорога для отступления, – Порошенко про Крымский мост

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Россиянам он пригодится как дорога для отступления, – Порошенко про Крымский мост
Россиянам он пригодится как дорога для отступления, – Порошенко про Крымский мост / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Россия понесет ответственность за незаконное строительство Крымского моста.

Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий.

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Россиянам он пригодится как дорога для отступления. А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для укрепления связей с Кубанью, где живет большое количество украинцев,
– заявил Петр Порошенко.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединил Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, поэтому, он стал "самым длинным в России".

 

Теги: Новости политики Новости России Аннексия Крыма Крымский мост Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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