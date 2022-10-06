Россияне атаковали инфраструктурный объект в Харькове: там вспыхнул пожар

Ночью против 6 октября оккупанты снова нанесли удар по Харькову. По словам городского головы, "прилетело" в Основенский район.

Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале Игоря Терехова около 2:55. Он отметил, что информацию о пострадавших и масштабах разрушений еще уточняют.

Читайте также Россияне расстреляли местную церковь и обустроили там госпиталь: кадры из освобожденной Харьковщины​

Во время одной из воздушных тревог слышали взрывы

Хотя сутки только начались, на Харьковщине после полуночи уже дважды звучали сирены. Впервые об угрозе жителей региона предупредили в 1:15, отбой объявили до 2:00. Уже через 45 минут была объявлена ​​повторная воздушная тревога, во время которой в областном центре прогремели взрывы, она продолжалась до 3:13.

В местных телеграмм-каналах предположили, что город атаковали дронами-камикадзе, которые якобы выпустили из Белгородской области России. Впрочем, пока официальных подтверждений этому нет – мэр не вспоминал, чем откуда бил враг.

Предыдущие атаки россиян по Харькову

В ночь на 4 октября оккупанты обстреляли Холодногорский и Новобаварский районы города. Одной из ракет ударили по инфраструктурному объекту железной дороги. Погибла 46-летняя женщина, работавшая там сторожем.

Вечером 27 сентября было четыре "прилета" по Харькову. После удара горожане жаловались на проблемы со светом, затем наличие перебоев с электроснабжением подтвердили в ОВА.

Подробности российского удара по Харькову ночью против 4 октября: смотрите видео