Чтобы помочь пострадавшим, правоохранители совместно с другими государственными органами и общественным сектором уже начали обсуждение этой проблемы. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова 5 апреля.

Заметьте Совершенные россиянами изнасилования – военные преступления без срока давности, – Монастырский

Часто жертвы не хотят признаваться

По словам главы Генпрокуратуры, о фактах такого надругательства буквально кричат ​​соцсети. Правоохранители преимущественно узнают такие случаи из открытых источников или от третьих лиц. Но часто люди, ставшие жертвами сексуального насилия, не говорят об этом.

Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем. Российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей,

– сказала Ирина Венедиктова

Она добавила, что у прокуратуры есть международные протоколы расследования таких военных преступлений. Также правоохранители проводят экспертизу всех убитых женщин, чтобы знать, были ли они жертвами изнасилований.

Совещание, на котором обсуждали эту проблему / Фото из фейсбука Генпрокуратуры

Нарабатывают механизм помощи

Глава Генеральной прокуратуры акцентировала внимание на том, что уже идет наработка действенного алгоритма помощи жертвам. Речь идет о физической помощи, а также о моральной и юридической поддержке.

К этому уже привлекли общественные организации. Они в этом очень помогут, потому что именно им часто доверяются потерпевшие. Об этом свидетельствует практика противодействия домашнему насилию.

Важно – Россияне сами признаются в изнасиловании детей: смотрите видео