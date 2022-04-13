Россияне в очередной раз обстреляли Харьков и убили трех человек, еще четверо ранены

Под атаку российских захватчиков 13 апреля попал Немышлянский район Харькова. Оккупанты также повредили дом и автомобиль.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Он отметил, что из-за атаки погибла 65-летняя женщина и двое мужчин 20 и 30 лет.

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Самому молодому из четырех раненых 17 лет, а самому старшему – 75.