Россияне в очередной раз обстреляли Харьков и убили трех человек, еще четверо ранены
13 апреля 2022 , 19:04Читати новину українською
Источник:Суспільне
Под атаку российских захватчиков 13 апреля попал Немышлянский район Харькова. Оккупанты также повредили дом и автомобиль.
Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Он отметил, что из-за атаки погибла 65-летняя женщина и двое мужчин 20 и 30 лет.
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Самому молодому из четырех раненых 17 лет, а самому старшему – 75.