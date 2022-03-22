Россияне на Сумщине расстреляли пенсионеров, которые на велосипедах ехали в больницу

22 марта 2022 , 12:53
Читати новину українською

Источник:

Офис генпрокурора

В Сумской области оккупанты убили пенсионерку и ранили ее мужа, когда супруги ехали на велосипедах в больницу по полевой дороге.

Это случилось 19 марта, сообщает офис Генпрокурора.

К теме 56 стариков погибли на месте, – Гайдай об обстреле дома престарелых в Кременной

Согласно данным, военнослужащие Вооруженных сил России из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров. В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование поручено проводить отделу полиции № 1 Ахтырского районного отделения полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Стоит заметить – Враг атаковал фосфорными бомбами Краматорск: смотрите видео

 

Автор: Марта Пономаренко