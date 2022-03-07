Россияне убили главу Гостомельского сельсовета Юрия Прилипко

Оккупанты в Киевской области застрелили председателя Гостомельской общины. Он вместе с побратимами раздавал людям хлеб и лекарства.

Вместе с Прилипко расстреляли также Руслана Карпенко и Ивана Зорю. Они привезли гуманитарную помощь для людей.

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"Никто его не заставлял идти под пули оккупантов. Мог как и сотни других пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул!? Но его ждали, его надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор", – написали в поселковом совете. .

Похорон не будет

В Гостомельском поссовете сказали, что председатель умер за общину, умер за Гостомель. Они подчеркнули, что Прилипко погиб как герой.

Вечная память и наша благодарность. Учитывая ситуацию, невозможно пригласить на похороны, просто вспомните и помолитесь,

– отметили в сельсовете.

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Текст публикации Гостомельского поссовета в фейсбук

Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая сгоревшихся и радуя отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зоре застрелили оккупанты.

Умер, как жил. Каждый из нас не раз слышал эти слова и в большинстве своем воспринимал их как очередную малозначимую ритуальную фразу. А зря. Смерть обнажает человеческую сущность перед судом Всевышнего. Стирает все напускное, придуманное, малозначимое, оставляя самое ценное. Если, конечно, это есть. У Прилипко было.

Никто его не заставлял идти под пули оккупантов. Мог как и сотни других пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул!? Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер при Гостомеле, умер как герой. Вечная память и наша благодарность. Учитывая ситуацию, невозможно пригласить на похороны, просто вспомните и помолитесь.