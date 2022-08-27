Снаряд попал в тракториста, работавшего в поле: ракетные обстрелы Харьковщины

В Богодуховском районе Харьковской области произошла трагедия. Под обстрел попал тракторист, работавший в поле.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в Харькове Анна Черненко. По ее словам, в мужчину попал снаряд.

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"К сожалению, мужчина не выжил. Ему был 71 год. Это не первая беда во время аграрных работ", – рассказала журналистка.

Атаковали склад с семенами

По словам корреспондентки, в области уже завершают уборку урожая. Известно, что россияне обстреляли один из складов подсолнечника.

Там был масштабный пожар, но аграриям и спасателям удалось отвоевать примерно 500 тонн семян,

– сообщила Черненко.

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Корректировщик, бежавший от обстрелов

От российских обстрелов очень страдает Дергачевский район Харьковщины. Как отметила корреспондентка, он щит перед Харьковом, который берет на себя весь удар.

"Представители СБУ там разоблачили корректировщика. Удивляет, что это житель села Слатино, по которому бьют россияне. Он передавал карты, определял точки, чтобы убивать наших ребят из Вооруженных Сил. Когда Слатино освободили, то этот человек не нашел ничего лучшего, как сбежать в Харьков. То есть он скрылся от обстрелов, которыми Слатино накрывают", – рассказала корреспондентка.

Она добавила, что корректировщика задержали в Харькове.

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