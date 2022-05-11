Россияне вывозят в Первомайск тех, кто остался в Попасной, говорят о "зачистке", – глава ВА

С 8 мая город Попасная находится в оккупации российских войск. Тех людей, которые накануне отказались эвакуироваться в безопасные регионы Украины, вывозят в Первомайск, который еще с 2014 года находится под контролем врага.

О нынешней ситуации в Попасной и причине отказа жителей выезжать из города до 8 мая рассказал председатель Попаснянской военной администрации Николай Ханатов в интервью изданию НВ. Отмечается, что россияне проводят "зачистку" города.

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Сколько человек осталось в Попасной?

По словам Ханатова, до оккупации из города были эвакуированы все желающие. Приблизительно 1,5 тысячи жителей захотели остаться в Попасной. Глава Попаснянской ВА отметил, что возможность уехать из города в безопасные регионы была у всех. Пока известно, что оккупанты принудительно вывозят жителей Попасной в город Первомайск, речь идет даже о составлении списков.

Мы предлагали это демократическим путем решить, мы предоставляли людям возможность (выехать – 24 канал), а россияне уже не церемонятся, они под дулом автомата всех людей принудительно вывозят в Первомайск,

– подчеркнул Николай Ханатов.

"Зачистка" города

Хатанов рассказал, что россияне называют "зачисткой" принудительную депортацию жителей Попасной в оккупированный Первомайск.

"Они всех людей вывозят в город Первомайск, заходят в каждое помещение, в каждую квартиру, в каждый подвал, они не оставляют ни одного места, в котором бы не побывали", – отметил он.

Какова причина депортации людей из Попасной?

Представители военной администрации Попасной сообщают, что видят видеосюжеты, где россияне снимают некоторых жителей и говорят о том, что в Попасной им было плохо. Даже подчеркивают тот факт, что жителей обстреливали Вооруженные Силы Украины, а власти не давали никакой помощи.

Мне кажется, что это нужно только для пропаганды, но это мое личное мнение, может, у них есть какая-то другая цель, может, они хотят что-то хорошее людям сделать,

– добавил Хатанов.

По его словам, за последние два месяца захватчики просто убивали русскоговорящих людей в Попасной. В частности, военнослужащие российской армии разрушали всю инфраструктуру, детские сады, дворцы культуры, больницы Попасной. Город полностью разрушен врагом.

Почему местные жители отказывались уезжать из Попасной?

Глава военной администрации отметил, что часть людей не могла эвакуировать своих родных, поскольку они в возрасте от 85 до 90 лет. Многие – маломобильные или вообще люди, которые не могут двигаться, поэтому с ними вынуждены оставались родственники.

Другие жители были уверены, что победа непосредственно в Попасной будет на стороне Вооруженных Сил Украины. По словам Хатанова, жители не могли поверить, что захватчики смогут оккупировать город.

Это главные причины, почему люди остались. Людям было страшно выйти из подвала. Просто страшно выйти из подвала. Были постоянные обстрелы. Они не могли себя преодолеть, чтобы выйти из подвала, сесть в автобус и уехать,

– резюмировал он.

Общее количество людей, которых удалось эвакуировать из города

В начале боевых действий в Попасной было меньше 20 тысяч человек. Власти эвакуировали более 4 тысяч жителей. Перемещение людей произошло с помощью школьных автобусов, автомобилей. Много усилий приложили волонтеры, в то же время ВА обеспечивала их горючим и транспортом.

По данным военной администрации, по состоянию на 8 мая в Попасной осталось 1,5 тысячи жителей.

"Другие люди уезжали, выходили самостоятельно, со своими друзьями, своим транспортом, цифры я вам назвал", – подытожил Николай Ханатов.

Какая ситуация в Луганской области: коротко

Захватчики не оставляют попыток захватить Лиман и Северодонецк, а также наступают на Рубежное. Для этого они используются подразделения ствольной, а также реактивной артиллерии.

За сутки 9 мая, российские войска массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганщины. В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной ячейки полиции.

Украинские воины сильно испортили планы россиянам в Луганской области. Технику россиян, которую перебросили в этот район, уничтожили на понтонных переправах.

8 мая российские войска обстреляли Луганщину 24 раза. В результате в Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке – 2 волонтера из Закарпатья. Также есть пострадавшие, среди которых – дети.

Сергей Гайдай рассказал, что от обстрелов в Шипиловом в подвале прятались 11 человек. К сожалению, они перестали выходить на связь. Однако глава Луганской ОГА уверяет, что люди могут остаться в живых.

Несмотря на то, что враг превосходит количественно, наши бойцы делают все возможное, чтобы минимизировать их атаки. Под Кременной украинским военным удалось уничтожить переправу врага.

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