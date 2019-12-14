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      Россияне истерили, потому что мы разговаривали на украинском языке, – Резников о "Нормандии"

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      Саммит в норманнском формате состоялся 9 декабря / president.gov.ua

      Во время саммита лидеров стран "нормандской четверки" Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в Париже 9 декабря стало известно об инциденте с Сурковым – помощником российского президента. Его очень раздражало то, что украинская делеция разговаривала на украинском языке.

      Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

      Напомним, о чем идет речь: Бросал бумаги, кричал и матерился: во время нормандского формата у представителя России сдали нервы

      Господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит на украинском языке. Это Суркова очень раздражало, 
      -–сказал Резников.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил детали инцидента, когда у Суркова в Париже случилась истерика.

      "Был момент, когда украинская делегация настаивала... Путин говорит, давайте разводить вдоль всей линии соприкосновения, а Зеленский отвечает: минуточку, я посчитал, мы так будем разводить 20 лет... Простой разговор. Говорит, давайте этот пункт отдельно должны согласовать советники. Советники вышли и мы видели психоз Суркова: мол, мы так не договаривались и так далее", – поделился воспоминаниями Аваков.

      Смотрите итоги нормандской встречи в видео:

      Следующая встреча "нормандской четверки" запланирована через 4 месяца – в апреле 2020 года, вероятно, в Берлине.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Арсен Аваков Нормандская встреча 2019 Новости Украины
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