Россияне истерили, потому что мы разговаривали на украинском языке, – Резников о "Нормандии"

Во время саммита лидеров стран "нормандской четверки" Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в Париже 9 декабря стало известно об инциденте с Сурковым – помощником российского президента. Его очень раздражало то, что украинская делеция разговаривала на украинском языке.

Об этом в программе " Свобода слова Савика Шустера " рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

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Господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит на украинском языке. Это Суркова очень раздражало,

-–сказал Резников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил детали инцидента, когда у Суркова в Париже случилась истерика.

"Был момент, когда украинская делегация настаивала... Путин говорит, давайте разводить вдоль всей линии соприкосновения, а Зеленский отвечает: минуточку, я посчитал, мы так будем разводить 20 лет... Простой разговор. Говорит, давайте этот пункт отдельно должны согласовать советники. Советники вышли и мы видели психоз Суркова: мол, мы так не договаривались и так далее ", – поделился воспоминаниями Аваков.

Смотрите итоги нормандской встречи в видео: