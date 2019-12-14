Россияне истерили, потому что мы разговаривали на украинском языке, – Резников о "Нормандии"
Во время саммита лидеров стран "нормандской четверки" Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в Париже 9 декабря стало известно об инциденте с Сурковым – помощником российского президента. Его очень раздражало то, что украинская делеция разговаривала на украинском языке.
Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.
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Господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит на украинском языке. Это Суркова очень раздражало,
-–сказал Резников.
Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил детали инцидента, когда у Суркова в Париже случилась истерика.
"Был момент, когда украинская делегация настаивала... Путин говорит, давайте разводить вдоль всей линии соприкосновения, а Зеленский отвечает: минуточку, я посчитал, мы так будем разводить 20 лет... Простой разговор. Говорит, давайте этот пункт отдельно должны согласовать советники. Советники вышли и мы видели психоз Суркова: мол, мы так не договаривались и так далее", – поделился воспоминаниями Аваков.
Смотрите итоги нормандской встречи в видео:
Следующая встреча "нормандской четверки" запланирована через 4 месяца – в апреле 2020 года, вероятно, в Берлине.