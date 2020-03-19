Россияне надеются, что из-за коронавируса против них отменят санкции: реакция Украины

В Совете Федерации России заявили, что из-за эпидемии коронавируса и падение мировых цен на нефть "нужно обнулить" все в мире экономические санкции. В Министерстве иностранных дел Украины сразу же напомнили, что Россия может сама "обнулить" санкции против себя, освободив Крым и забрав свои войска из Донбасса.

Любовь к "обнулению" в России

"Обнулив" Владимира Путина, в российском парламенте захотели "обнулить" и экономические санкции, которые были введены против России из-за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подал такую ​​идею под соусом "необходимости отмены всех на свете санкций". Исключением, по его мнению, могут быть только санкции Совбеза ООН.

"Коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов провоцируют долговременные риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию", – заявил Косачев. Об этом сообщает Интерфакс .

Он даже пригрозил Западу, который "ищет выгоду только для себя", масштабным экономическим кризисом, который не обойдет ни одну страну.

Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводят в надежде на их политическую результативность. Потом не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь,

– убежден российский депутат.

Главное при отмене санкций, как говорит Косачев, "не прибегать в предысторию". Конечно же, никто не будет отменять санкции против России, вспоминая, как она аннексировала Крым и убила около 15 украинцев на Донбассе.

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Что об этом говорят в Украине

На такую русскую наглость в день "официальной" аннексии украинского Крыма сразу же отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Там напомнили Косачеву, что возможность "обнулить" санкции именно в руках России. Для этого лишь необходимо убраться из украинских территорий Крыма и Донбасса.

Еще раз подчеркиваем, что санкции против России является ответом международного сообщества на нарушения ею принципов международного права – неприкосновенности международно признанных границ, уважения суверенитета и территориальной целостности государств и, прежде всего, агрессию России против Украины, которая продолжается до сих пор,

– отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что санкции являются ключевым инструментом обуздания государства-агрессора, которое и дальше не демонстрирует желания соблюдать международное право.

"Мир действительно должен объединиться в борьбе с коронавируса, однако такая борьба не должна быть поводом для игнорирования или безнаказанности агрессии России против Украины, которая сейчас продолжается", – отметила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.