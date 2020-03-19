Россияне надеются, что из-за коронавируса против них отменят санкции: реакция Украины
В Совете Федерации России заявили, что из-за эпидемии коронавируса и падение мировых цен на нефть "нужно обнулить" все в мире экономические санкции. В Министерстве иностранных дел Украины сразу же напомнили, что Россия может сама "обнулить" санкции против себя, освободив Крым и забрав свои войска из Донбасса.
Любовь к "обнулению" в России
"Обнулив" Владимира Путина, в российском парламенте захотели "обнулить" и экономические санкции, которые были введены против России из-за аннексию Крыма и войну на Донбассе.
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подал такую идею под соусом "необходимости отмены всех на свете санкций". Исключением, по его мнению, могут быть только санкции Совбеза ООН.
"Коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов провоцируют долговременные риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию", – заявил Косачев. Об этом сообщает Интерфакс.
Он даже пригрозил Западу, который "ищет выгоду только для себя", масштабным экономическим кризисом, который не обойдет ни одну страну.
Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводят в надежде на их политическую результативность. Потом не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь,
– убежден российский депутат.
Главное при отмене санкций, как говорит Косачев, "не прибегать в предысторию". Конечно же, никто не будет отменять санкции против России, вспоминая, как она аннексировала Крым и убила около 15 украинцев на Донбассе.
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Что об этом говорят в Украине
На такую русскую наглость в день "официальной" аннексии украинского Крыма сразу же отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.
Там напомнили Косачеву, что возможность "обнулить" санкции именно в руках России. Для этого лишь необходимо убраться из украинских территорий Крыма и Донбасса.
Еще раз подчеркиваем, что санкции против России является ответом международного сообщества на нарушения ею принципов международного права – неприкосновенности международно признанных границ, уважения суверенитета и территориальной целостности государств и, прежде всего, агрессию России против Украины, которая продолжается до сих пор,
– отметили в МИД.
Там также подчеркнули, что санкции являются ключевым инструментом обуздания государства-агрессора, которое и дальше не демонстрирует желания соблюдать международное право.
"Мир действительно должен объединиться в борьбе с коронавируса, однако такая борьба не должна быть поводом для игнорирования или безнаказанности агрессии России против Украины, которая сейчас продолжается", – отметила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
Что известно о санкциях против России? Первые санкции мировое сообщество ввело против России в 2014 году из-за аннексии Крыма. Впоследствии они были расширены из-за российского вторжения на Донбасс.
После этого международные санкции постоянно расширялись из-за обострения боевых в Украине, строительство "Северного потока-2", попытку убийства Сергея Скрипаля и тому подобное.