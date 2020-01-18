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      Россияне наплевали на санкции и закон и тайно привезли на выставку в ЕС 280 килограммов свинины

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      Российская колбаса – нежелательное в Берлине явление / Ілюстративне фото

      По приказу Офиса ветеринарной медицины выставочная площадка России на Всемирной продовольственной и аграрной выставке "Зеленая неделя" 17 января закрыли. На такой шаг пришлось пойти, потому что немцы обнаружили, что россияне незаконно завезли на выставку свинину.

      Правда, закрыли российский стенд только на 2 часа. Об этом рассказали на сайте выставки. 

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      В сообщении организаторов выставки говорится, что "во время обычной проверки обнаружили незаконно ввезенную из России свинину – примерно 20 колбас".

      • Дело в том, что ввоз свинины из России в Евросоюз запрещен (это одна из составляющих международных санкций). 

      Но, поскольку риска для посетителей выставки не было, специалисты немецкого Офиса ветеринарной медицины закрыли российский стенд только на 2 часа. 

      За это время они успели внимательно осмотреть продукцию, которую поставили россияне, и изъять около 280 килограммов товаров, нелегально ввезенных в Германию – на них не было таможенных документов. 

      Что известно о международной выставке "Зеленая неделя"? "Зеленая неделя" (Gruenewoche) – это крупнейшая европейская сельскохозяйственная ярмарка. Ежегодно в Берлине ее посещают более ста тысяч человек.

      Россия, к слову, неоднократно отменяла свое участие в выставке из-за санкций. Но вот в 2020 году почему-то решила принять участие странным способом – нарушив законодательство ЕС. 

      выставка
      Так выглядит "Зеленая неделя" в Берлине / Иллюстративное фото

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Новости России Санкции Евросоюз
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