Россияне наплевали на санкции и закон и тайно привезли на выставку в ЕС 280 килограммов свинины

По приказу Офиса ветеринарной медицины выставочная площадка России на Всемирной продовольственной и аграрной выставке "Зеленая неделя" 17 января закрыли. На такой шаг пришлось пойти, потому что немцы обнаружили, что россияне незаконно завезли на выставку свинину.

Правда, закрыли российский стенд только на 2 часа. Об этом рассказали на сайте выставки.

К теме: Очередное дно в России: дети катаются на игрушечных танках в парке развлечений – видео

В сообщении организаторов выставки говорится, что "во время обычной проверки обнаружили незаконно ввезенную из России свинину – примерно 20 колбас".

Дело в том, что ввоз свинины из России в Евросоюз запрещен (это одна из составляющих международных санкций).

Но, поскольку риска для посетителей выставки не было, специалисты немецкого Офиса ветеринарной медицины закрыли российский стенд только на 2 часа.

За это время они успели внимательно осмотреть продукцию, которую поставили россияне, и изъять около 280 килограммов товаров, нелегально ввезенных в Германию – на них не было таможенных документов.

Что известно о международной выставке "Зеленая неделя"? "Зеленая неделя" (Gruenewoche) – это крупнейшая европейская сельскохозяйственная ярмарка. Ежегодно в Берлине ее посещают более ста тысяч человек.



Россия, к слову, неоднократно отменяла свое участие в выставке из-за санкций. Но вот в 2020 году почему-то решила принять участие странным способом – нарушив законодательство ЕС.



Так выглядит "Зеленая неделя" в Берлине / Иллюстративное фото