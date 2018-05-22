Россияне нарисовали Крымский мост из бриллиантов на iPhone X: фото

Российская компания Caviar, которая специализируется на изготовлении люксовых смартфонов, сделала iPhone X с Крымским мостом. Эта новая коллекция имеет название "Достояние".

Об этом пишет grifonsoft.ru.

При этом Крым и Кубань вылиты из золота, а сам Крымский мост сделан из 10 бриллиантов. За такой «патриотический» смартфон россиянам придется заплатить 274 тысяч рублей (68,2 тысяч гривен).

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Еще одна модель в коллекции имеет корпус из композитного малахита со вставками из позолоты. Ее можно купить за 244 тысячи рублей (61 тысяча гривен). Третья украшена из мореного дуба с позолоченными элементами. Ее стоимость составляет 247 тысяч рублей (61,7 тысяч гривен).

iPhone X с Крымским мостом