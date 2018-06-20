Россияне объяснили, с кем согласовали проведение боя Усик – Гассиев в Москве

О переносе боя между Александром Усиком и Муратом Гассиев из Саудовской Аравии в Москву россияни договаривались с компанией Camosa.

Бой Усика против россиянина Гассиева должен состояться 11 мая в Саудовской Аравии – в Джидде. Однако из-за травмы Усика поединок пришлось перенести на неопределенный срок. Тогда же стало известно, что встречу проведут в другом городе. 18 июня сообщили, чтобы бой Усик – Гассиев состоится в Москве.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, которого называют главным инициатором переноса боя, рассказал о деталях договоренностей в интервью "Спорт Экспресс".

"Мы больше общались с Camosa как с организаторами, но и с ними тоже, конечно (командой Усика, – 24 канал). Мы с командой Александра в хороших отношениях, дружим", – ответил Кремлев на вопрос, во время переговоров о переносе финала суперсерии контактировали с командой украинца.

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Также в Кремлева спросили, не протестовала ли команда Усика против возможной организации боя в Москве.

Я от них такого не слышал. Для них, как и для Мурата – главное вообще провести бой, а где именно – вопрос второстепенный. Они, как и Мурат, готовы были лететь хоть на Луну,

– ответил представитель России.