Россияне придумали названия для новейшего оружия, о котором говорил Путин

Российские граждане выбрали название для трех видов нового вооружения, о которых говорил президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Как известно, 5 марта Минобороны страны-агрессора предложило гражданам придумать названия для новых образцов российского вооружения. В частности, названия были выбраны интернет-голосованием.

Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата оснащенного ядерной энергетической установкой получил "Посейдон",

– говорится в сообщении.

Представитель Минобороны назвал эти названия удачными, так как они подчеркивают как сферу применения, так и особенности каждого вооружения.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.