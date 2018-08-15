Россияне требуют оштрафовать Хачериди за украинский флаг во время матча в Москве

Украинский защитник греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди разозлил российских болельщиков. Причиной стали его щитки.

После матча против "Спартака" в Москве, в котором российский клуб не сумел обыграть ПАОК и вылетел из квалификации Лиги чемпионов, Евгений Хачериди показал болельщикам, которые выкрикивали оскорбление в сторону футболистов греческого клуба, свои щитки. Все бы ничего, но эти щитки были раскрашены в цвета украинского флага.

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Щитки Хачериди в матче против "Спартака"

"Хачериди сделал недопустимое. УЕФА обязаны отреагировать!". С таким заголовком вышла одна из крупнейших спортивный газет России "Спорт-Экспресс".

"Хачериди могут признать виновным в нарушении правила 4 "Экипировка игроков" правил игры и статьи 4 регламента турнира. В правилах, в частности, говорится, что "экипировка не должна иметь никаких политических, религиозных или персональных лозунгов, заявлений или изображений". Щитки относятся к обязательной экипировке футболиста. В случае признания виновным Хачериди грозит штраф в несколько тысяч евро", – говорится в статье российского издания.

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Как пример они приводят штраф игрокам сборной Швейцарии Шакири и Джачи за "политического орла" во время матча Чемпионата мира против Сербии. Оба игрока, которые имеют косоварские корни, показали знак из скрещенных ладоней, который в ФИФА сочли политической провокацией. Игроков могли дисквалифицировать, но ограничились штрафом в 10 тысяч евро.

Однако где именно россияне увидели – неизвестно. Ведь в таком случае следует штрафовать всех футболистов, которые играют в уникальных бутсах, разработанных специально для них. Среди таких игроков Криштиану Роналду и Лео Месси, у которого на бутсах флаг Аргентины.

Или для россиян все, где они хоть немного могут увидеть Украину – лишний раздражитель?

Напомним, что "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей ПАОК. Кроме Евгения Хачериди, за греческий клуб также выступает украинец Евгений Шахов.

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