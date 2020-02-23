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      Россияне убили турецкого военного в Сирии и обвинили Турцию в "нарушении договоренностей"

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      Военные режима сирийского диктатора Башара Асада, ключевую силу которых составляют боевики российского ЧВК "Вагнера", убили турецкого военного. Он погиб в результате обстрела в зоне деэскалации вблизи Идлиба.

      Об обстреле турецких сил на Севере Сирии сообщает издание Anadolu.

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      В результате взрыва снаряда военный получил многочисленные ранения, от которых в больнице и умер в субботу, 22 февраля. Погибшим был турецкий солдат-контрактник, танкист Меджит Демир.

      Интересно, что уже на следующий день после своего обстрела Россия заявила, что это Турция якобы "не соблюдает договоренностей". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

      Именно Турция должна будет обеспечивать "разведение сил и вывод тяжелого вооружения в Идлибской зоне деэскалации. Однако террористы Сирии, как и раньше, прекрасно вооружены и получают очень опасные образцы военной техники. Все это не способствует нормализации обстановки,
      – заявил Песков.

      Район Идлиб, где должна быть зона деэскалации: смотрите карту

      Что известно о войне России и Турции в Сирии?Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.

      Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, так безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

      В это же время Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственного границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Турции Жертвы Новости России Война в Сирии Новости политики
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