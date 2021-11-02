Россиянин хотел попасть в Украину несмотря на просроченный паспорт. Он пытался решить этот вопрос взяткой пограничникам. Об этом рассказали 1 ноября.

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Предлагал 3 тысячи гривен

Во время проверки на границе, охранники поняли, что у 44-летнего россиянина просроченный паспорт. Поэтому он не имеет права попасть в Украину.

Иностранец попытался решить вопрос, дав пограничнику 10 тысяч российских рублей (3290 гривен).



Россиянин хотел дать взятку украинским пограничникам / Фото Подольского отряда

Что грозит злоумышленнику

Пограничники решили, что запретят россиянину въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

К тому же в Национальную полицию направили сообщение о возможном правонарушении за "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".