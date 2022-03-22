Россиянин в телефонном разговоре признался, что убил 30 гражданских украинцев

Российские захватчики совершают на территории Украины преступления и даже признаются в них. Один из рашистов в телефонном разговоре рассказал, что убил 30 мирных украинцев.

Общаясь по телефону россиянин отметил, что накануне изрядно напился, а затем "накосячил", за что планирует извиниться.

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Россиянин признался, что убил 30 гражданских украинцев

В разговоре с таким же как и он оккупант говорит о разтрощеной технике, возбужденных уголовных делах, в частности на командира полка. А также говорит своему "товарищу", что "мирных тоже можно еб**шить".

Да я знаю, у меня людей 30 на счету,

– отвечает тот.

На что захватчик советует: "ну еб..шь мирных тоже, не жалей, потому что им оружие выдали".

Рашист рассказал, что убил 30 гражданских украинцев: смотрите видео