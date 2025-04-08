Сотрудничал с ФСБ: в полиции рассказали детали задержания убийцы военного в Харькове

Правоохранители задержали мужчину, который готовил покушение на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова. Выяснилось, что нападающий имел двойное гражданство и тщательно скрывался от правоохранителей. Этот же человек в марте 2024 года убил на Салтовке военного.

В полиции рассказали о новых деталях расследования. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

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Что известно о резонансном убийстве на Салтовке

Еще 5 марта 2024 года мужчина, которого сейчас подозревают в нескольких преступлениях, нанес огнестрельное ранение в спину военному. На место вызвали скорую, но спасти пострадавшего не успели, он умер в скорой. Пуля насквозь пробила военному легкие. Следователи подозревают, что мужчина определенное время мог следить за жертвой.

Для того, что установить обстоятельства преступления, полицейские восстановили маршрут военного в вечер нападения. В тот вечер убитый мужчина шел домой от молочного магазина, через спортивную площадку. На месте убийства металлоискатели нашли гильзу и удалось допросить двух свидетелей.

Стало известно, что преступник выпрыгнул из кустов и напал на мужчину. По словам очевидцев, он еще прокричал "Стой, с*ка!". Нападающий также мог убить этих свидетелей, но не стал этого делать.

Эксперты сразу обратили внимание – гильза нетипичная, от довольно редкого оружия. Это оказался спецпатрон к пистолету ПСС – еще советская разработка. Сейчас он есть на учете только у российских спецподразделений,

– сказал Болвинов.

Оперативники выяснили, что нападающий поселился поблизости и выследили его место нахождения с помощью камер наблюдения. Один из собеседников полицейских сказал, что похожий человек оставил ему ключи от квартиры, которую арендовал.

Когда копы приехали на место, в квартире уже никого не было. Однако именно там правоохранители нашли самозарядный пистолет бесшумной и безпламенной стрельбы. На оружии был номер 048, рядом лежала кобура от него и шапка, которую надевал убийца, тротил и прочее.

Там же мы смогли изъять образцы ДНК преступника и его отпечатки пальцев. Здесь уже следователям нетрудно было выяснить, что убийца арендовал это жилье по фальшивому паспорту, бланк был похищен в одном из учреждений в так называемой "ЛНР", а в него вклеено фото убийцы,

– отметил следователь.

Однако тогда, по его словам, подозреваемый уже бесследно исчез.

После убийства в Харькове произошло еще несколько преступлений

Полиция продолжала расследовать дело убийства военного, а позже к рассмотрению взяли подрыв здания Шевченковской администрации. Несколько раз в городе кто-то поджигал военные машины, а одной ночью сработала взрывчатка у дверей МСЭК.

Оперативники решают ездить под прикрытием на двух машинах Шевченковским районом, маршрут выбрали вокруг места преступления. Записывали на регистратор прохожих. Просмотреть на уличных камерах сам момент поджога им не удалось из-за сбоя. Но благодаря им оперативники находят свидетеля. И от него получают описание мужчины в синей робе, которого видел там рядом,

– говорится в сообщении.

Поэтому следователи начали изучать записи с камер наблюдения в разных местах Харькова. Оперативники со временем нашли похожего по описанию мужчину. Известно, что его уже ловили за мелкие кражи несколько лет назад, преступления он совершал под фамилией Бессмертных. Полицейские, имея эти данные, установили круглосуточное наблюдение за фигурантом.

Мужчина регулярно ходил в садовые товарищества на улице Клочковской. Полицейские опросили людей и наткнулись на женщину в Малой Даниловке, благодаря которой удалось прояснить ситуацию. Продавщица отметила, что ее "очень удивило" то, что этот человек появлялся то с усами, то без них, то на велосипеде, то пешком.

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Оперативники шли буквально след в след за этим вероятным поджигателем. Уже знали, что он постоянно переодевается, носит с собой в пакете запасную куртку. Но в домике уже никого не было, ничего подозрительного не нашли,

– рассказал Болвинов.

Но именно улики с этого места помогли потом раскрыть все дело. Возле дома следователи нашли упаковку от картофеля по-креольски и от кефира. Так удалось взять ДНК преступника. А в магазине отметили, что эти продукты он украл.

Тогда правоохранители поняли, что эти отдельные дела в разных районах Харькова точно связаны.

Когда мы сравнили образцы из квартиры на Салтовке, где убили военного, и образцы из бутылки от кефира, то уже окончательно подтвердили все подозрения. Это был один человек. И он снова скрывался от нас,

– заявил полицейский.

После нескольких процедур правоохранители установили личность преступника. Им был Александр Голуб (Бессмертных). Вокруг садового общества начали масштабную спецоперацию, чтобы все же задержать мужчину. Но злоумышленник больше не появлялся. Правоохранители знали почти все о нем и его семье, им было известно, что мужчина имеет дом в Казачьей Лопани.

Группа поехала в поселок электричкой и через примерно 20 минут на станции Подгородняя в поезд зашел фигурант. Именно тогда оперативники быстро убрали из вагона пассажиров, достали оружие и задержали его. Буквально через полтора часа после операции в полицию сообщили о взрывчатке под автомобилем начальника Дергачевской городской военной администрации. Он сам заметил что-то подозрительное под машиной и сразу вызвал полицию.

В то же время на видео с камер возле этой машины видим уже знакомого "усача", на этот раз он в одежде работника коммунальных служб, в специальной жилетке. Электронная взрывчатка, которую он заложил под авто, должна была сработать во время движения,

– прокомментировал Болвинов.

Так удалось установить, что человек несколько дней следил за потенциальной жертвой, изучал маршрут и выбирал место, где можно заложить взрывчатку. Преступник заложил мощное устройство, которое вызвало бы разрушительный взрыв. Но начальник администрации проездил на авто 5 дней и взрывчатка почему-то не сработала.

Выяснилось, что заказ на закладку взрывчатки фигурант получил от куратора из 5-й службы ФСБ. Когда устройство обезвредили, мужчину уже задержали.

Его ДНК сошлось с найденными ранее, то его причастность к прошлым преступлениям была доказана. Также выяснилось, что подрывник готовил покушение на начальника Харьковской военной администрации Олега Синегубова. Правоохранители получили доверие фигуранта и узнали от него, что подготовка к покушению на Синегубова уже была начата. Его заказали кураторы из ФСБ. Они же передали ему три гранаты. А само убийство Синегубова должно было быть публичным. Диверсант ждал российского обстрела по жилому дому в Харькове и хотел убить председателя ОВА максимально близко к людям.

Задержанный хотел или заложить взрывчатку, или бросить гранату прямо в толпу. А чтобы приблизиться к Синегубову, агент ФСБ хотел выдать работника коммунальной службы. Все эти показания полиция задокументировала и использовала в качестве доказательств.

Сейчас этот человек под стражей. Он откровенно доволен собой и даже считает себя кем-то вроде российского Джеймса Бонда. Называет себя диверсантом, не шпионом. Рассказывает подробно о своей так называемой работе, мечтает стать популярным, чтобы его обменяли,

– сказал начальник Следственного управления.

Мужчина попал в Харьковскую область из Белгорода, перейдя границу пешком во время полномасштабного вторжения. Он часто выходил на связь с российскими спецслужбами. Подразделение ФСБ, который руководил преступником, специализируется на спецоперациях на территории других государств. И именно россияне передали пистолет ПСС.

Россияне действуют на уничтожение тех, кто работает на Украину, и на запугивание украинцев. Мы понимаем идею врага, за эти годы изучили и их методы, и характер преступлений. Но никто здесь не боится уже,

– отметил Болвинов.

За сотрудничество с ФСБ мужчина получал ежемесячную зарплату 1000 долларов, начиная с 2024 года. За убийство военного ему обещали оплату – 30 тысяч долларов, но заплатили только 15 000.

Фигурант отметил, что не имел никакого "корыстного мотива" и совершал диверсии и поджоги из-за собственных убеждений, поскольку жаждет победы России.

В полиции отмечают, что таких диверсантов среди нас может быть много. Если обращать внимание на подозрительных лиц, то разоблачить и задержать их правоохранителям будет легче.

Это важно сейчас – замечать мелочи. Горит свет у ваших соседей, которые давно выехали, кто-то подозрительный поселился в вашем подъезде, кто-то фотографирует прилеты или ходит в комендантский час... Поверьте, у нас достаточно ресурса для того, чтобы проверять такие сообщения. Это гибридная война, и безопасность каждого зависит, в том числе, и от собственной внимательности и бдительности, – подчеркнул Болвинов.

Он также заявил, что враг совершенствуется и использует идейных фанатов рашизма.