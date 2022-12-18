"Даже чеченцы говорят бежать отсюда": российский кафиров шокирован, что до сих пор жив

Россиян жалуется, что чуть не скончался на войне. Он говорит о потерях своей армии, но переживает, что не видел ни одного украинца.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны. Они опубликовали перехваченный разговор врагов.

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"Вчера гранаты упали за пол метра. Дупу подрало. В рубашке родились. Втроем вылезли. Мне в каску угодило. Хорошо, что каска была. Думал, кого-то убило", – говорит захватчик.

О чем говорил захватчик

Оккупант рассказывает, что каждый день на их позиции прилетают украинские дроны и сбрасывают взрывчатку. Поэтому захватчики хотят домой.

Все желают домой, просто все. Чеченцы, прошедшие войны, говорят, что надо бежать отсюда. Это не война, это просто… Я не видел ни одного хохла. Мы стоим и 200-х каждый день вывозим, – сказал враг.

Его собеседница обеспокоена и говорит, что больше всего хочет его возвращения домой. Для этого она каждую ночь молится.

"Приеду я. Говорю тебе, Бог, бл*ть, с нами", – ответил россиянин.

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