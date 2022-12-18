"Даже чеченцы говорят бежать отсюда": российский кафиров шокирован, что до сих пор жив
Источник:ГУР МО
Россиян жалуется, что чуть не скончался на войне. Он говорит о потерях своей армии, но переживает, что не видел ни одного украинца.
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны. Они опубликовали перехваченный разговор врагов.
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"Вчера гранаты упали за пол метра. Дупу подрало. В рубашке родились. Втроем вылезли. Мне в каску угодило. Хорошо, что каска была. Думал, кого-то убило", – говорит захватчик.
О чем говорил захватчик
Оккупант рассказывает, что каждый день на их позиции прилетают украинские дроны и сбрасывают взрывчатку. Поэтому захватчики хотят домой.
Все желают домой, просто все. Чеченцы, прошедшие войны, говорят, что надо бежать отсюда. Это не война, это просто… Я не видел ни одного хохла. Мы стоим и 200-х каждый день вывозим, – сказал враг.
Его собеседница обеспокоена и говорит, что больше всего хочет его возвращения домой. Для этого она каждую ночь молится.
"Приеду я. Говорю тебе, Бог, бл*ть, с нами", – ответил россиянин.
Сообщение от украинской разведки: последние новости
- В ГУР сообщили, что Россия получила от Ирана новая партия дронов. Кроме этого, известно о договоренностях по ракетам.
- Оккупанты могут снова полномасштабно атаковать Украину. По информации ГУР, для этого Кремль провел не частичную, а полноценную мобилизацию.
- Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что Украина обменяла священника УПЦ МП на американца Суэди Мукерези. Мужчину еще в июне похитили российские убийцы.